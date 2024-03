La marque française Venum reste l’équipementier officiel de l’UFC jusqu’au moins 2029

Partenaires depuis 2021, l’UFC et Venum ont officialisé il y a quelques jours la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2029.

L’UFC, première organisation mondiale d’arts martiaux mixtes, a confirmé en marge de l’UFC 299 que la société française Venum restera son partenaire exclusif en matière d’équipement jusqu’en 2029.

L’accord a été orchestré par IMG, l’agent de licence de l’UFC, qui a déjà facilité les accords précédents entre l’UFC et VENUM en matière d’équipement et de vêtements. Pour rappel, le contrat débuté en 2021 avait été renouvelé en 2022 jusqu’en 2025.

« Plus de 400 millions de personnes touchées à travers le monde sur une année »

Créée en 2005, la marque française est aujourd’hui un acteur incontournable du MMA et bénéficie d’une large visibilité dans l’octogone grâce aux combattants et les produits portés (notamment shorts). « En termes de portée, c’est plus de 400 millions de personnes touchées à travers le monde sur une année » nous expliquait il y a quelques mois Franck Dupuis, le fondateur de Venum, dans une interview.

Le dernier UFC 299 et sa carte nous l’ont bien rappelé. Une recherche constante de développement et d’innovation, correspondant parfaitement à la ligne directrice des principes de la meilleure organisation mondiale de MMA. Une véritable réussite pour la structure gérée par Dana White, et un réel accomplissement et honneur pour le fondateur et PDG de Venum Franck Dupuis. « L’extension à long terme du partenariat est un signe majeur de reconnaissance de la part de l’UFC » explique le français dans un communiqué. « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec la première organisation mondiale de sports de combat. Nos équipes sont fières de s’engager à fournir aux athlètes et aux fans des collections dont le caractère unique soulignera notre passion pour les arts martiaux mixtes. »

Aussi bien portée par les combattants professionnels que par les fans et amateurs d’arts martiaux, la ligne de vêtements est composée d’équipements MMA de haute qualité et de vêtements de performance. En témoigne notamment le short Fight Night, léger et confortable, donnant une sensation de seconde peau grâce à sa matière microfibre « featherweight ».

Une qualité de produit dont l’UFC fait l’éloge et ne veut surtout pas se passer, comme l’explique Tracey Bleczinski, Senior Vice President, UFC Global Consumer Products : « La clé du succès de ce partenariat réside dans le fait que Venum comprend les besoins uniques des combattants qui s’affrontent dans l’octogone, ainsi que ceux des amateurs d’arts martiaux qui s’entraînent tous les jours pour rester en forme. Franck Dupuis et son équipe de VENUM continuent à fournir d’excellents équipements de combat et vêtements d’entraînement pour nos athlètes et nos fans ».

C’est donc la raison pour laquelle les combattants continueront à porter ces équipements lors de toutes les représentations officielles de l’UFC, de la pesée au combat, en passant par les séances d’entraînement ouvertes.

La confiance et la réussite de ce partenariat ont été la clef de ce renouvellement. L’année dernière, par exemple, les éditions limitées Midnight et Emerald ont été parmi les plus vendues de la série Fight Night conçue par VENUM. Les deux institutions prévoient donc de sortir deux nouvelles collections spéciales chaque année afin d’alimenter la gamme de produits de sports de combat et permettre aux fans d’acquérir les costumes de leurs combattants favoris. Il est d’ailleurs possible d’acheter les produits VENUM directement sur leur boutique en ligne, ou sur celle de l’UFC.

En plus de l’UFC, Venum a également des contrats avec certains athlètes comme Ciryl Gane ou encore Benoit Saint Denis.

