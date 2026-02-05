IHG active son partenariat avec le Tournoi des Six Nations via un « Fancierge » incarné par l’ancien pilier anglais Joe Marler, proposant aux fans des expériences locales avant-match dans les villes hôtes.

Partenaire hôtelier officiel du Tournoi des Six Nations masculin et féminin, IHG Hotels & Resorts lance une activation expérientielle baptisée « Fancierge », destinée à prolonger l’expérience match bien au-delà du stade.

Pour incarner le dispositif, le groupe s’appuie sur Joe Marler, ancien pilier du XV de la Rose (95 sélections), connu pour son ton décalé. Dans ce rôle inédit, Marler teste puis valide une série d’expériences locales proposées aux supporters avant les rencontres : Vespa à Rome, paddle et spa à Cardiff, Highland Games à Édimbourg ou encore cours de pâtisserie à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guinness Men’s Six Nations (@sixnationsrugby)

Transformer chaque déplacement rugby en expérience

Cette initiative s’appuie sur une étude commandée par IHG montrant que 77 % des fans prolongent leur déplacement sportif pour en faire une escapade, et que 69 % estiment que leurs meilleurs souvenirs se créent en dehors du stade. Autre enseignement : 92 % des répondants sont aujourd’hui plus enclins qu’il y a cinq ans à ajouter une nuit à leur séjour lors d’un événement sportif.

« L’énergie et l’excitation d’un match de rugby de 80 minutes sont toujours uniques – l’émotion, le suspense, l’ambiance – mais l’expérience complète vabien au-delà du match en lui-même. Il s’agit aussi de s’imprégner de la ville et de tout ce qu’elle a à offrir », glisse Joe Marler.

Le « Fancierge » vise ainsi à capter cette demande croissante pour des week-ends immersifs, mêlant sport, culture locale et hospitalité. Certaines dates clés du Tournoi donneront accès à ces expériences gratuites sur réservation, tandis qu’IHG mobilise son portefeuille de 20 marques hôtelières pour couvrir l’ensemble des villes hôtes.

Pour Karin Sheppard, directrice générale Europe d’IHG, l’objectif est clair : transformer chaque déplacement rugby en expérience complète et renforcer l’ancrage émotionnel de la marque auprès des supporters voyageurs.

A lire aussi : Tournoi des Six Nations : un trophée inédit lancé pour célébrer la rivalité entre la France et l’Irlande