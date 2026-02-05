La raquette de padel BL003 signée Babolat et Lamborghini, vendue au prix de 600 euros, s’est écoulée en quelques heures ce jeudi 5 février. De quoi confirmer l’attrait de cette édition limitée ultra-premium.

Nouvelle preuve que la communauté padel a les moyens… La raquette de padel BL003, dévoilée ce jeudi et issue de la collaboration entre Babolat et Lamborghini, s’est écoulée en quelques heures.

Affichée à 600 euros sur le site de Babolat, cette édition limitée se positionne clairement sur le segment ultra-haut de gamme. À la mi-journée, le modèle était déjà en rupture de stock, confirmant l’attractivité de ce partenariat mêlant sport et automobile de prestige.

Troisième chapitre de la collaboration entamée en 2024, la BL003 associe surface en carbone 3K, cadre renforcé par la mousse KORIDION – technologie issue de l’ingénierie Lamborghini – et architecture optimisée pour offrir « stabilité maximale, réactivité accrue et précision ». Fabriquée à la main (d’où son prix élevé) au Babolat Padel Studio en Espagne, elle intègre également un revêtement ABS/TPU destiné à améliorer confort et durabilité.

« Nouveau niveau de technologie et sensations »

Présentée comme « l’expression la plus avancée » du partenariat, la BL003 mise sur une construction légère et un profil aérodynamique pour proposer une « puissance maîtrisée, accessible à la demande ».

Après la BL001 produite dans les installations Lamborghini et la BL002 aux lignes inspirées des supercars italiennes, ce nouveau modèle confirme la stratégie d’exclusivité des deux marques.

« Avec la BL003, les joueurs accèdent à un nouveau niveau de technologie et de sensations », résume José Luis Sanz, responsable Babolat Padel.

