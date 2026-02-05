Match d’ouverture ce jeudi 5 février, diffusion partagée entre France TV et TF1, sponsors premium : tout ce qu’il faut savoir sur le Tournoi des Six Nations 2026 et le parcours du XV de France qui va tenter de conserver son titre.

Le Tournoi des Six Nations 2026 se déroulera du 5 février au 14 mars. Tenant du titre, le XV de France remet son trophée en jeu à un an de la Coupe du monde 2027, avec un calendrier équilibré : trois matches à domicile et deux déplacements.

Match d’ouverture un jeudi, pourquoi ?

Fait inédit dans l’histoire de la compétition : le Tournoi s’ouvrira un jeudi, le 5 février, avec France–Irlande au Stade de France (21h10). Une programmation exceptionnelle, calée la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver de Milan-Cortina, qui marque une rupture avec le traditionnel lancement du week-end et vise à maximiser l’exposition médiatique.

Calendrier clé des Bleus

5 février : France–Irlande (France 2)

15 février : Pays de Galles–France (TF1)

22 février : France–Italie (France 2)

7 mars : Écosse–France (TF1)

14 mars : France–Angleterre (France 2)

Les hommes de Fabien Galthié accueilleront donc l’Irlande, l’Italie et l’Angleterre, avec deux déplacements majeurs à Cardiff et Édimbourg.

Diffusion TV : partage inédit

En France, la retransmission sera assurée conjointement par France Télévisions et TF1. Sous contrainte budgétaire, France Télévisions a sous-licencié neuf des quinze matches à TF1, dont les deux rencontres du XV de France à l’extérieur (Galles–France et Écosse–France).

Le groupe public conserve néanmoins les affiches les plus fédératrices, notamment le match d’ouverture France–Irlande et le Crunch France–Angleterre du 14 mars. Pour TF1, cette opération marque un retour fort du rugby événementiel en clair, avec un dispositif éditorial renforcé autour des rencontres (plateaux, consultants et émissions dédiées).

Favoris et enjeux sportifs

Championne en titre, la France part favorite, devant l’Irlande, double vainqueur en 2023 et 2024, et l’Angleterre, qui n’a plus remporté le Tournoi depuis 2020 et vise un succès symbolique lors du Crunch. À moins de deux ans du Mondial 2027, cette édition sert aussi de test grandeur nature pour les cadres comme pour la profondeur d’effectif.

Sponsors : un portefeuille premium

Côté partenaires, le Tournoi s’appuie sur un casting international solide avec Guinness (partenaire titre depuis 2019), ainsi que BKT, Breitling, Capgemini et IHG Hotels & Resorts comme partenaires officiels.

Entre évolution du modèle de diffusion, activations marques et calendrier repensé, le Six Nations 2026 illustre une nouvelle fois la montée en puissance du rugby comme produit média premium en Europe. Petit à petit, le ballon ovale grappille son retard sur le ballon rond…

