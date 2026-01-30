Indice UEFA : la France toujours 5e, l’extra place en Ligue des champions s’éloigne

Après la dernière journée européenne, la France conserve sa 5e place à l’indice UEFA, sans se rapprocher de l’Allemagne.

La France conserve sa 5e place au classement de l’indice UEFA après la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Malgré des résultats contrastés, elle totalise désormais 78,927 points sur les cinq dernières saisons, un niveau suffisant pour rester solidement installée dans le top 5 européen.

Lors de cette semaine européenne, l’OL et le LOSC ont apporté des points précieux avec leurs victoires contre le PAOK (4-2) et Fribourg (1-0). En revanche, l’élimination de l’OM et des résultats plus neutres pour le PSG et Monaco ont limité l’impact global sur le classement.

Le Portugal se rapproche

La France reste ainsi loin de la 4e place occupée par l’Allemagne (87,331 points), synonyme d’un quatrième billet direct en Ligue des champions. L’écart s’est même légèrement accentué, d’autant que l’Allemagne compte encore six clubs engagés, contre cinq côté français.

🇵🇹 Portugal continues their absolutely amazing season and jumps to 2nd place in seasonal country ranking! Added +3.550 this week alone! ✅✅✅✅

4 teams in KO stages, 3 of them directly in R16! 🚀 Huge bonus points harvest! pic.twitter.com/MtLF9qbE32 — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 29, 2026

Derrière, le Portugal se rapproche. Porté par une semaine très positive de Benfica, du Sporting et de Porto, il dépasse les Pays-Bas et grimpe à la 6e place avec 69,266 points.

Sur la saison en cours, la France pointe au 6e rang avec 13,750 points. L’Angleterre reste largement en tête. Or, depuis l’an dernier, les deux meilleures nations de la saison obtiennent un billet supplémentaire en Ligue des champions, un objectif qui s’éloigne pour les clubs français.

