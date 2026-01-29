L’AC Milan a publié sur ses réseaux une vidéo de promotion des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, réunissant Zlatan Ibrahimović et plusieurs joueurs du club.

À quelques jours de l’événement, l’AC Milan s’associe à la promotion des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Le club lombard a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo dédiée à l’événement, programmé du 6 au 22 février prochains en Italie.

Ce contenu met en scène Zlatan Ibrahimović, aujourd’hui conseiller du club lombard, accompagné de plusieurs joueurs de l’effectif professionnel masculin de nationalités différentes : le Français Adrien Rabiot, le Croate Luka Modrić, l’Italien Matteo Gabbia et l’Américain Christian Pulisic. La section féminine est également représentée avec la joueuse sud-coréenne Park Soo‑jeong, très populaire en Asie.

Zlatan, porteur de la flamme olympique

« Milan n’a pas besoin d’être présentée. Milan est top », lâche l’ancien footballeur suédois, Gazetta delle Sport dans les mains. S’enchaînent ensuite quelques clichés autour de l’Italie. « Art, classe et histoire : vous êtes les bienvenues », lance Luka Modric en train de peindre une toile.

À travers cette activation, l’AC Milan s’inscrit dans la dynamique institutionnelle autour des Jeux organisés à Milan et Cortina d’Ampezzo. Une opération de communication à forte portée symbolique, qui associe l’image du club à l’un des plus grands événements sportifs internationaux à venir.

Pour rappel, Zlatan Ibrahimović fera partie des personnalités du sport italien qui participeront au relais de la flamme olympique. Il sera notamment accompagné d’autres anciens footballeurs comme Filippo Inzaghi, Javier Zanetti ou Fabio Cannavaro, mais aussi de la joueuse de tennis Jasmine Paolini et de l’ancien cycliste Vincenzo Nibali.

