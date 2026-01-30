Pour le premier Grand Chelem de l’année, Lindt commercialise à l’Open d’Australie des balles de tennis en chocolat, en édition limitée. Comptez 9 euros pour un tube de trois balles/chocolats.

À l’occasion de l’Open d’Australie, qui touche à sa fin, Lindt a lancé une édition limitée de chocolats directement inspirés de l’univers du tennis. La marque suisse propose des « Lindt Milk Chocolate Tennis Balls », des balles de tennis en chocolat au lait fourrées à la noisette, disponibles uniquement en Australie pendant la durée du tournoi.

Le concept repose sur un trompe-l’œil assumé. Chaque chocolat est emballé dans un packaging reprenant fidèlement l’apparence d’une balle de tennis classique, jusqu’à sa texture visuelle et sa couleur. À l’intérieur, Lindt mise sur une recette éprouvée : une coque de chocolat au lait associée à un cœur de crème de noisette.

Tube de trois chocolats à 9 euros

Ces chocolats sont commercialisés en pack de trois unités, pour un poids total de 110 grammes, au prix de 16 dollars australiens soit environ 9 euros. Ils sont disponibles dans les boutiques Lindt en Australie ainsi que sur le site e-commerce local de la marque.

Avec cette activation, Lindt s’inscrit dans l’actualité du premier Grand Chelem de la saison, même si la marque n’a pas de partenariat officiel avec le tournoi. La marque capitalise sur un symbole immédiatement identifiable du tennis pour proposer un produit événementiel, pensé comme un objet gourmand et collector. C’est malin.

