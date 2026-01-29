Éliminé mercredi soir à Bruges lors de la dernière journée de Ligue des champions, l’OM voit s’envoler plus de 3 M€ de recettes européennes.

L’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ne se limite pas à la simple désillusion sportive. Elle a aussi des conséquences financières immédiates et significatives.

Battus lourdement à Bruges (3-0) lors de la dernière journée de la phase de ligue, les Marseillais ont vu s’envoler plusieurs bonus prévus par l’UEFA dans le nouveau format à 36 équipes de la Ligue des champions. En premier lieu, l’OM ne percevra pas la prime de victoire, fixée à 2,1 M€. Un match nul aurait au minimum rapporté 700 000 euros, somme également perdue.

À cela s’ajoute l’absence de qualification pour les barrages de la phase à élimination directe, synonyme d’un manque à gagner supplémentaire d’environ 1 M€. Le classement final pèse aussi dans la balance : terminer hors du top 24 prive le club d’un bonus lié au rang, avec un différentiel estimé à 275 000 euros entre la 24e et la 25e place.

Un but à plus de 3 millions d’euros

Au total, sans même intégrer les recettes potentielles de billetterie ou un scénario plus ambitieux en phase finale, la note atteint déjà 3,375 M€ de pertes sèches. Une somme non négligeable dans un contexte économique tendu pour les clubs français, marqué notamment par la baisse des revenus issus des droits TV domestiques.

Si l’OM pourra s’appuyer sur les 18,6 M€ garantis à chaque participant de la compétition, l’élimination à la dernière seconde – causée par le but du gardien du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid à la 96e minute – referme aussi la porte à un parcours européen plus lucratif, qui aurait pu rapporter bien davantage.

A lire aussi : Canal+ conserve la Ligue des champions jusqu’en 2031 : un signal fort envoyé au marché des droits TV