Après près de 500 jours sans coiffeur, Frank Ilett pourrait mettre fin à son défi ce mardi 10 février. En cas de 5e victoire consécutive de Manchester United, le supporter prévoit un live capillaire… sponsorisé, évidemment.

Frank Ilett n’est plus seulement un supporter de Manchester United : la coqueluche du foot anglais est devenu un véritable créateur de contenu. Depuis octobre 2024, l’Anglais s’est lancé un défi aussi simple que radical : ne plus se couper les cheveux tant que son club n’enchaîne pas cinq victoires d’affilée.

Après des succès contre City, Arsenal, Fulham et Tottenham, le verdict tombera ce mardi soir face à West Ham United. En cas de nouvelle victoire, Frank prévoit de se raser en direct sur Kick, une plateforme controversée, lors d’un live sponsorisé par le casino en ligne Stake (interdit en France).

1 million d’abonnés et une flopée de collab’

Un événement déjà très attendu par sa communauté : Frank Ilett vient tout juste de franchir le cap du million d’abonnés sur Instagram, une audience qui lui a ouvert la porte à plusieurs collaborations de marques comme Adobe, Emergent, Football Culture Club ou encore Shades by Niko ces derniers mois. En décembre dernier, le supporter le plus connu d’Angleterre a d’ailleurs été récompensé lors des Quality Street British Awards pour l’originalité de son contenu.

À l’origine pensé comme un clin d’œil pour redonner le sourire aux fans des Red Devils, son challenge s’est transformé en véritable opération d’influence. Entre storytelling sportif, engagement communautaire et monétisation via le streaming, cette coupe de cheveux pourrait bien illustrer une nouvelle fois la façon dont les supporters, quand ils mènent bien leur barque numérique, deviennent aujourd’hui des médias à part entière.

