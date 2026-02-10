Pour la Saint-Valentin, le Stade Français Paris dévoile un maillot warm-up rose à l’identité forte. Il sera porté lors du Clasico face au Stade Toulousain, ce dimanche, en prime time sur Canal+.

Votre conjoint ou conjointe est fan de rugby et adore le rose ? On a le cadeau idéal à quelques jours de la Saint-Valentin. À l’occasion de la fête des amoureux, le Stade Français Paris dévoile un maillot warm-up événementiel célébrant l’amour du rugby, de Paris et de ses supporters.

Rose intense, effet brush graphique et logo cœur exclusif composent cette pièce pensée comme un hommage à la capitale. Ce maillot unisexe, qui mêle performance et lifestyle décontracté, sera porté à l’échauffement lors du Clasico face au Stade Toulousain le 15 février. Il est mis à l’honneur dans une série de photos avec Mathis Ibo et Yaelle Mandungu Bula, joueur et joueuse du club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Français Paris (@stade_francais_paris)

Véritable pièce collector fidèle à l’ADN audacieux du club, il est proposé à 69 € sur la boutique en ligne officielle du Stade Français.

A lire aussi : « BHV Stadium – Jean Bouin » : le Stade Français va-t-il céder à la tentation du naming ? [septembre 2025]