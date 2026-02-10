Après PSG-OM, DPD a dénoncé l’utilisation détournée de son logo dans un tifo jugé « blessant et contraire à ses valeurs ». Le dossier est désormais entre les mains de la LFP.

La société DPD a réagi publiquement au tifo déployé dimanche au Parc des Princes lors du Classique remporté par le Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (5-0). Dans un communiqué, l’entreprise de transport et de livraison de colis déplore que son logo ait été « détourné pour accompagner un message blessant et contraire à ses valeurs ».

Ce matin DPD a réagit en rappelant ses valeurs fondamentales à ses salariés. #PSGOM pic.twitter.com/DLMbVVacVW — BlaBlaFoot (@BlaBlaFoot_app) February 9, 2026

Le tifo en question associait le sigle « DPD » à une formule visant les supporters marseillais, reprenant un chant à connotation discriminatoire déjà sanctionné par le passé.

« DPD France regrette l’exploitation de sa marque dans des termes contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité qu’elle défend au quotidien », précise la société, détenue par le groupe La Poste.

Dans l’attente de la commission de discipline

DPD indique par ailleurs « s’en remettre aux conclusions de la commission de discipline » de la Ligue de Football Professionnel. Saisie pour usage de fumigènes et messages discriminatoires, la commission devrait examiner le dossier le 18 février. Le PSG s’expose à une amende et à une fermeture partielle de tribune. Aucune plainte n’a, à ce stade, été annoncée par DPD.

Côté audiences, le Classique a très bien fonctionné sur Ligue 1+. La chaîne de la LFP a réuni 1,1 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 1,4 million. Il ne s’agit toutefois pas d’un record cette saison, mais de la deuxième meilleure audience derrière le match aller (moyenne de 1,2 million de téléspectateurs).

