Scène lunaire au JT de TF1 : Timothée Chalamet dévoile en direct le nouveau maillot de l’ASSE

9 février 2026
Capture d'écran TF1

Invité du JT de TF1, Timothée Chalamet a dévoilé le nouveau maillot de l’AS Saint-Étienne en direct. Un coup de com’ à forte visibilité pour les Verts.

L’AS Saint-Étienne a frappé fort côté visibilité. De passage au JT de TF1 dimanche pour promouvoir son film Marty Supreme, Timothée Chalamet a présenté en direct le quatrième maillot des Verts, floqué de son nom et du numéro 42, en référence au département de la Loire.

Grand fan du club, l’acteur franco-américain n’a pas hésité à enfiler la tunique sur le plateau, allant jusqu’à embrasser l’écusson devant des millions de téléspectateurs. Une séquence virale qui offre à l’ASSE une exposition nationale – et internationale – difficile à égaler via des canaux marketing classiques.

Ce maillot « fourth », à dominante vert fluo, est désormais disponible en pré-commande sur la boutique officielle du club : 89,95 € pour les adultes et 74,95 € pour les enfants. Une sortie produit amplifiée par la notoriété de Chalamet, qui aime crier haut et fort son attachement à Saint-Étienne, qu’il espère voir remonter en Ligue 1.

Vers un changement d’équipementier

Sportivement, la montée reste envisageable puisque l’ASSE pointe actuellement à la 4e place de Ligue 2 BKT, à quatre points du leader Troyes. En attendant une éventuelle montée, le club réussit un joli coup de projecteur mêlant football, cinéma et pop culture.

À noter également que l’AS Saint-Étienne changera d’équipementier à l’issue de la saison 2026-2027. Sous contrat avec Hummel depuis 2022, le club ne prolongera pas son partenariat au-delà du 30 juin 2027. Selon Footy Headlines, trois marques sont actuellement en lice pour reprendre le flambeau à partir de 2027-2028 : Mizuno, Kappa et Patrick, aucune n’ayant déjà équipé les Verts par le passé.

