Avec plus de 64 000 spectateurs, l’Open Occitanie 2026 signe une édition historique et assure son avenir à Montpellier jusqu’en 2030.

L’Open Occitanie 2026 a battu tous les records à la Sud de France Arena de Montpellier. Avec 64 118 spectateurs sur la semaine, cette 16e édition devient la plus fréquentée de l’histoire des tournois ATP 250 en France. Un succès populaire confirmé par la victoire finale de Félix Auger-Aliassime (6-3, 7-6) face au Français Adrian Mannarino. Le Canadien, déjà vainqueur l’an passé, a conclu dimanche une semaine parfaite sur le dur montpelliérain.

Tournoi sécurisé jusqu’en 2030

Les organisateurs se réjouissent de cette dynamique :

« On est ravis de cette 16e édition. Avec 64 118 spectateurs, c’est un record pour nous. Et c’est un record, puisque jamais un tournoi ATP 250 en France n’a réuni autant de spectateurs sur une semaine », souligne Samir Boudjemaa, président de TV Sport Events, à nos confrères d’Ici.

Il précise que cette croissance constante prouve que « l’événement est bien ancré sur le territoire ».

Trois journées ont affiché complet, dont celle consacrée aux jeunes, réunissant 180 clubs venus de plusieurs départements. Autre annonce majeure : le tournoi est assuré de rester à Montpellier au moins jusqu’en 2030, grâce à un nouvel accord entre les organisateurs et la Région.

