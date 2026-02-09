Terre de Running et le Run in Lyon s’engagent jusqu’en 2028 dans un partenariat majeur

Le Run in Lyon by Harmonie Mutuelle s’associe à l’enseigne spécialisée Terre de Running pour les trois prochaines éditions. La marque lyonnaise mettra son expertise au service des participants à travers des activations terrain, des conseils techniques et des événements dédiés tout au long de l’année.

Les courses du Run in Lyon by Harmonie Mutuelle accueillent un nouvel allié de poids. Terre de Running devient partenaire majeur de l’événement lyonnais, référence du calendrier running hexagonal. Noué dès l’édition 2026, l’accord s’inscrit sur un cycle de trois ans minimum (2026-2028).

« Nous sommes très heureux d’accueillir Terre de Running comme partenaire majeur de Run In Lyon by Harmonie Mutuelle pour les trois prochaines éditions. Ce partenariat s’appuie sur un ADN commun : la proximité avec les coureurs, l’ancrage local et la volonté de faire vivre la course à pied tout au long de l’année. L’engagement des équipes Terre de Running sur le territoire lyonnais et leur expertise reconnue auprès de tous les profils de pratiquants font de cette collaboration un véritable levier pour enrichir l’expérience coureur et faire de Run In Lyon by Harmonie Mutuelle un rendez-vous toujours plus fédérateur », souligne Thomas Delpeuch, directeur du Run in Lyon by Harmonie Mutuelle.

Un partenariat local et durable

Acteur de référence du running à Lyon, Terre de Running compte sept boutiques dans la métropole (Bellecour, Part-Dieu, Croix-Rousse, Jean-Jaurès, Limonest, Meyzieu et Genay). Un maillage territorial qui a naturellement guidé le rapprochement.

«L’ancrage local et l’impact de l’événement sur la pratique de la course à pied ont été des leviers forts sur notre envie de devenir partenaire majeur de Run In Lyon by Harmonie Mutuelle. Depuis 20 ans, notre ambition est tournée vers cette implication locale, aussi bien auprès des pratiquants et pratiquantes de tout niveau, mais aussi des entreprises qui mobilisent leurs équipes autour de ce type d’événements. Nous sommes particulièrement fiers de la confiance accordée par les organisateurs pour les 3 prochaines années et nous saurons animer nos communautés de runners et runneuses autour de ce magnifique événement ! », promet Baptiste Valdenaire, gérant de Terre de Running

Au-delà des seuls jours de course, l’enseigne prévoit des activations régulières comme des sorties collectives, des tests produits, des ateliers conseils ou encore des accompagnements personnalisés. L’objectif est de faire de ce partenariat une véritable plateforme de services pour les coureurs afin d’optimiser le choix de son équipement, des chaussures, jusqu’à la nutrition.

Un dispositif dédié aux entreprises

La collaboration s’adresse également au monde de l’entreprise. Terre de Running accompagnera les sociétés engagées sur l’événement dans la constitution et la préparation de leurs équipes. Conseils équipement, séances collectives, animations et suivi terrain, l’enseigne propose une offre clé en main pour faciliter la pratique du running en entreprise et soutenir les politiques de bien-être, de cohésion et de performance collective.

Le partenariat s’étend également au monde de l’entreprise. Terre de Running entend accompagner les sociétés engagées sur le Run in Lyon dans la constitution et la préparation de leurs équipes, de plus en plus nombreuses chaque année. À travers des séances collectives et des animations, l’enseigne propose un dispositif clé en main pour faciliter la pratique du running en entreprise et soutenir les démarches de performance collective.

L’an passé, plus de 33 000 coureurs ont participé à l’une des quatre distances proposées. En 2026, le Run in Lyon by Harmonie Mutuelle, organisé par ASO, se tiendra le 4 octobre. Epaulé désormais par l’expertise terrain de Terre de Running.