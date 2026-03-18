Le défi français pour la Coupe de l’America change de dimension : K-Challenge devient La Roche-Posay Racing Team, avec la marque comme partenaire titre.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le défi français de la Coupe de l’America. L’équipe K-Challenge devient officiellement La Roche-Posay Racing Team, après l’arrivée de La Roche-Posay comme partenaire titre.

Déjà engagée aux côtés du projet via le groupe L’Oréal depuis 2023, la marque franchit un cap en s’imposant au cœur du dispositif. Un positionnement inédit dans un univers historiquement dominé par la tech et le luxe.

Au-delà de la visibilité, ce partenariat s’inscrit dans une logique d’activation produit. Les conditions extrêmes de navigation – soleil, sel, vent – serviront de laboratoire à ciel ouvert pour tester les solutions dermatologiques de la marque.

Fortes ambitions sportives

Sur le plan sportif, l’équipe affiche de fortes ambitions pour l’édition 2027 à Naples. Menée par le skipper Quentin Delapierre, elle réunit un collectif expérimenté renforcé par des champions olympiques comme Diego Botin et Florian Trittel.

Le défi français pourra aussi s’appuyer sur une équipe technique de plus de 60 personnes, avec un programme déjà structuré entre entraînements à Lorient et premières régates à Cagliari.

Avec cette transformation, La Roche-Posay Racing Team incarne une nouvelle génération de sponsoring : plus intégrée, plus expérientielle et tournée vers la preuve.

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