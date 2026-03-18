L’AJ Auxerre lance « Génération AJA », un kit naissance offert à chaque bébé pour renforcer le lien entre le club et son territoire.

L’AJ Auxerre pousse encore plus loin son ancrage local. Avec sa Fondation Horizon AJA et le Département de l’Yonne, le club bourguignon lance « Génération AJA », une initiative inédite destinée aux nouveau-nés du Centre hospitalier d’Auxerre.

Chaque année, près de 1.600 bébés y voient le jour. Désormais, chacun repartira avec un kit naissance aux couleurs bleu et blanc, comprenant un maillot, un short et un message personnalisé du club, accompagné de documents d’accueil du Département.

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Donner le goût de l’AJA dès le plus jeune âge

L’objectif est clair : créer un lien dès les premiers instants entre le club, les familles et le territoire. Une manière symbolique d’inscrire les nouvelles générations dans l’histoire de l’AJA.

« L’AJ Auxerre est profondément attachée à son territoire et ses habitants. Avec Génération AJA, nous souhaitons accompagner un moment unique pour les familles et créer, dès la naissance, un premier lien symbolique avec le club », souligne Baptiste Malherbe, président exécutif.

Au-delà du geste, l’initiative s’inscrit dans une stratégie RSE assumée, mêlant identité locale, transmission et engagement sociétal. Dans un football souvent globalisé, Auxerre rappelle qu’un club peut aussi se construire… dès le berceau.

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