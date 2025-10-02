Après Le Coq Sportif et Puma, l’ISG Sport Business Management accueille un nouvel équipementier pour la saison 2025-2026. Grâce à Ekinsport, 1er distributeur Nike Teamsport en France, le programme sport business de l’ISG annonce en effet un partenariat avec la célèbre marque à la virgule pour habiller ses étudiants ambassadeurs.

Ce nouveau chapitre est aussi l’aboutissement d’une relation déjà initiée en 2023. Depuis plusieurs années, les étudiants de l’ISG Sport Business Management bénéficient d’expériences au cœur de la culture Nike : immersion professionnelle au siège de la marque à Portland, découverte du flagship de New York et masterclasses avec des équipes de Nike en France. Ces immersions leur ont permis d’explorer les coulisses des grandes campagnes et de comprendre la vision de Nike.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ISG Sport Business Management (@isg_sportbusiness)

Par ailleurs, ce partenariat se traduit aussi par l’équipement des étudiants ambassadeurs des 3 campus (Paris, Lille et Lyon), qui porteront cette année les couleurs de la célèbre marque au swoosh. Dans le cadre de ses différents événements avec l’ISG Sport Business Management, le public pourra découvrir cette collection qui symbole l’ancrage de l’école dans l’industrie du sport business depuis le lancement de ce programme en 2021.