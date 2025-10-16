Après dix années passées à piloter la transformation digitale et data de l’Olympique Lyonnais, David Banget a tourné une page majeure de sa carrière pour se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec BotRank.ai, une startup lyonnaise spécialisée dans le GEO (Generative Engine Optimization), un domaine en pleine émergence à l’heure où les moteurs d’intelligence artificielle redéfinissent les usages du web.

De la création du Groupama Stadium à la mise en place de l’écosystème digital de l’OL, en passant par le lancement d’OLPLAY et la structuration d’un pôle Digital & Data, David Banget a contribué à positionner le club parmi les plus avancés en matière d’expérience fan et de performance numérique.

Dans cet entretien exclusif pour Sport Buzz Business, il revient sur cette décennie d’innovation au sein de l’OL, partage sa vision de l’avenir des médias sportifs à l’ère de l’intelligence artificielle, et dévoile les ambitions de BotRank.ai, une solution SaaS qui aide les marques et les médias à mesurer et optimiser leur visibilité dans les moteurs IA tels que ChatGPT, Perplexity, Gemini ou Mistral.

Échange avec David Banget (ex – Chief Digital & Data Officer de l’OL) autour de la transformation digitale du sport, de l’entrepreneuriat, et des nouveaux enjeux de visibilité à l’ère de l’IA générative.

Sport Buzz Business : Avant d’aborder BotRank.ai, il serait intéressant de revenir sur votre départ de l’Olympique Lyonnais en tant que Chief Digital & Data Officer. Qu’est-ce que vous retenez de l’aventure OL ?

David Banget : Je retiens avant tout une aventure humaine et collective exceptionnelle. Rejoindre l’Olympique Lyonnais en 2015, c’était l’opportunité de vivre la transformation d’un club mythique à un moment charnière de son histoire. Dix ans, c’est une éternité dans le digital, mais j’ai eu la chance d’accompagner le club dans une période de mutation profonde, tant sur le plan technologique que stratégique.

Entre 2015 et 2020, j’ai eu la chance de vivre cinq années de construction et de structuration, marquées par des projets d’envergure qui ont contribué à faire du Groupama Stadium une référence en matière de stade connecté et d’expérience digitale.

De 2020 à 2025, la période a été plus mouvementée, portée par de nouveaux défis financiers bien sûr, mais surtout humains qui ont profondément marqué ma vision du management et de la transformation.

Des hauts et des bas à l’image du sportif, mais toujours la passion, l’engagement et l’envie de faire avancer les projets et grandir les équipes !

Je garde aussi le souvenir d’une grande liberté d’entreprendre, d’un environnement stimulant et d’équipes passionnées, capables de se réinventer pour faire du digital un levier de performance, de business et de lien avec les fans.

Sport Buzz Business : En dix ans à l’OL, le club a connu de grandes transformations, notamment avec l’ouverture du Groupama Stadium et la digitalisation de l’expérience fan. Quels projets vous ont le plus marqué ?

David Banget : L’ouverture du Groupama Stadium a marqué un véritable tournant dans l’histoire du club. Nous passions d’un club résident dans un stade municipal à un acteur propriétaire de son propre écosystème, capable d’offrir une expérience fan à 360°.

Les projets furent aussi nombreux que passionnants. Nous avons repensé la billetterie, les parcours spectateurs, la gestion de la data, la fidélisation, les contenus et jusqu’à la relation avec nos partenaires. Nous avons lancé l’une des premières applications de stade entièrement dédiée aux fans, déployé la plateforme OTT OLPLAY pour leur proposer des contenus exclusifs, refondu tout l’écosystème web et mobile avec une nouvelle plateforme de marque et une UX/UI repensée, et mis en place un CRM transversal dans toutes les business units du groupe. En parallèle, nous avons fortement accéléré sur les réseaux sociaux, devenus un levier central de visibilité et d’engagement.

Ces initiatives ont permis au club de s’imposer comme l’un des plus avancés en France sur le digital. Cet engagement collectif a d’ailleurs été salué par une 3ᵉ place au baromètre des marques sportives les plus matures en digital, devant Nike et Under Armour.

Sur un plan plus personnel, je garde aussi une fierté particulière : celle d’avoir été élu CDO français le plus innovant de l’année 2018 lors d’une cérémonie organisée par le JDN, une reconnaissance autant individuelle que collective.

Si je devais retenir un top 3 des projets les plus marquants, je citerais :

Le lancement de l’application mobile Groupama Stadium, vitrine de notre stratégie fan-centric ;

Le déploiement du CRM à l’échelle du club, véritable colonne vertébrale de la relation client ;

La création d’un pôle Digital & Data transverse, réunissant des profils passionnés et complémentaires.

Avec le recul, je suis fier du chemin parcouru et d’avoir contribué, à mon échelle, à faire franchir au club une nouvelle étape dans sa transformation digitale. Mais surtout, je retiens l’aventure humaine, la richesse des rencontres et la satisfaction d’avoir embarqué à mes côtés tant de talents dans cette belle histoire collective.

Sport Buzz Business : Quelle a été votre principale motivation pour vous lancer dans l’entrepreneuriat ?

David Banget : Après dix années passées à piloter la transformation digitale d’un grand club, j’ai ressenti le besoin de retrouver une forme de liberté : celle d’explorer, de bâtir à partir d’une page blanche, de tester et d’innover.

L’entrepreneuriat, pour moi, c’est un retour aux sources. J’ai toujours eu cette fibre, bien avant l’OL : à travers la création de startups comme Pharmanity, myGloo ou Citylize, mais aussi en accompagnant des startups via Tweekup, avec plus d’une vingtaine de projets soutenus et une dizaine d’investissements en tant que business angel.

J’ai également eu l’occasion de partager cette expérience en tant que mentor au sein d’H7 et de Boost In Lyon, et de siéger au board de plusieurs structures, parmi lesquelles Jerevedunemaison, La Cuisine du Web, Monsieur Gourmand ou encore Up Concert.

Dans le contexte actuel, où l’intelligence artificielle redéfinit en profondeur les usages et les modèles, il m’a semblé qu’il y avait une fenêtre unique pour entreprendre à nouveau et créer quelque chose de réellement stimulant.

Sport Buzz Business : Comment est née l’idée à l’origine de BotRank.ai ? Qui compose l’équipe ?

David Banget : L’idée de BotRank.ai est née fin 2024.

Florian Chapelier, aujourd’hui mon associé et à l’époque Responsable Marketing Digital au sein de mes équipes à l’OL, avait observé un phénomène surprenant : un volume croissant de trafic sur les plateformes e-commerce de l’OL provenait directement de ChatGPT. Intrigué, il s’est penché sur la question du référencement des marques dans ces nouveaux moteurs IA. Très vite, il a développé un premier prototype de crawler capable d’analyser des pages web et de recommander des optimisations techniques pour améliorer leur visibilité.

Quand nous avons échangé au premier trimestre 2025, le timing était parfait : nous étions tous deux à la fin d’un cycle à l’OL et animés par la même envie d’entreprendre. Nous avons décidé de capitaliser sur ce prototype pour créer un outil SaaS entièrement dédié au GEO (Generative Engine Optimization), un domaine encore naissant mais appelé à devenir un pilier des stratégies digitales.

Très rapidement, nous avons souhaité trouver un troisième associé, un “CTO hands-on”, pour poursuivre le développement du projet, initialement confié à un prestataire de confiance. Pierre Gillon nous a rejoints en août 2025.

Nous sommes également installés depuis le démarrage du projet (mai 2025) au sein de l’accélérateur de startups H7, basé à Confluence, à Lyon.

Sport Buzz Business : De manière concrète, quelle est l’activité de BotRank.ai et quels problèmes l’entreprise cherche-t-elle à résoudre ?

David Banget : En France, ChatGPT compte déjà plus de 18 millions d’utilisateurs mensuels et, à l’échelle mondiale, près de 800 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine. Autrement dit, ces nouveaux moteurs IA sont devenus des points de contact incontournables entre les marques et leurs audiences. Les marques ont donc un nouveau défi de taille : être citées au sein des réponses des moteurs IA.

C’est précisément la mission de BotRank.ai, un outil SaaS (abonnement mensuel) entièrement dédié au GEO (Generative Engine Optimization). Nous aidons les marques à analyser, comprendre et optimiser leur visibilité dans les réponses générées par les moteurs comme ChatGPT, Perplexity, Gemini, Mistral ou encore AI Overview.

Ignorer ce nouvel enjeu, c’est prendre le risque, à très court terme, de perdre en visibilité, en clients et en croissance. Aujourd’hui, les marques sont souvent :

Aveugles : elles n’ont aucun tableau de bord pour savoir où et comment elles sont citées (ou oubliées) dans les réponses des moteurs IA ;

Impuissantes : elles ne disposent d’aucun levier clair ni d’outils pour améliorer leur présence dans ces environnements ;

À risque : entre hallucinations, données obsolètes ou biais des modèles, leur image peut être altérée sans alerte ni droit de réponse.

C’est ce vide que BotRank.ai vient combler : redonner aux marques la maîtrise de leur visibilité à l’ère des moteurs IA.

Sport Buzz Business : Dans un contexte de nouveaux moteurs d’IA, comment une marque ou un média peut-il aujourd’hui optimiser sa visibilité ?

David Banget : Avant même de penser à optimiser, la première étape consiste à analyser et comprendre ce que les moteurs IA disent d’une marque.

C’est précisément ce que permet BotRank.ai, en donnant aux entreprises les outils nécessaires pour mesurer leur visibilité, identifier leurs leviers d’action et suivre leurs progrès dans le temps.

Analyser sa visibilité et celle de ses concurrents :

Suivre au quotidien leurs citations grâce à des prompts personnalisés dans les principaux moteurs IA ;

Évaluer leur performance dans les réponses générées et comprendre comment elles sont perçues ;

Identifier les conversations dans lesquelles elles sont mentionnées ;

Mesurer leur part de voix et se comparer à leurs concurrents directs ;

Analyser les sources les plus utilisées par les moteurs IA et qui influencent le plus leur marché.

Optimiser concrètement sa visibilité :

Identifier les médias influents avec lesquels renforcer leurs relations presse ;

Auditer leurs pages clés via un scan GEO complet (contenu, structure, technique, autorité) ;

Accéder à des recommandations techniques priorisées, prêtes à être mises en œuvre, accompagnées d’une documentation claire ;

Suivre l’évolution de leur score d’optimisation et mesurer leurs progrès dans le temps.

En résumé, BotRank.ai permet aux entreprises de passer d’une posture d’observation à une stratégie proactive de visibilité dans les moteurs IA, là où se joue désormais une grande partie de leur réputation et de leur influence.

Sport Buzz Business : Quels types de clients sont ciblés par BotRank.ai : entreprises, agences, médias… ?

David Banget : Nos cibles prioritaires sont les agences digitales, les directions marketing et digitales, les marques innovantes, les sites e-commerce, ainsi que les consultants indépendants. Ce sont nos “early adopters” naturels : des acteurs déjà sensibilisés à ces enjeux ou accompagnant des clients qui cherchent à améliorer leur positionnement dans les résultats des moteurs IA.

Cela dit, BotRank.ai a été conçu pour être accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité digitale. Toute marque souhaitant analyser, comprendre et optimiser sa visibilité peut rapidement s’approprier l’outil et en tirer des enseignements concrets.

Sport Buzz Business : Comment est envisagé le développement de la startup à horizon 12 à 24 mois ?

David Banget : Nous avons officiellement lancé notre produit le 1er octobre 2025, et les premiers retours sont très prometteurs. Notre ambition est claire : devenir la référence du GEO (Generative Engine Optimization) en France d’ici fin 2026, avant d’amorcer un déploiement progressif en Europe dès 2027.

Sur les 12 à 24 prochains mois, notre feuille de route s’articule autour de trois grandes priorités :

Continuer à faire une veille permanente et être au plus près de nos clients pour faire évoluer les fonctionnalités de notre outil avec vélocité ;

Industrialiser notre technologie, afin de renforcer la fiabilité et la scalabilité de notre plateforme ;

Accélérer la commercialisation, en structurant une équipe dédiée à la croissance et à l’accompagnement client, afin de renforcer notre positionnement en France et d’attaquer le marché européen.

Pour soutenir cette dynamique, nous préparons une levée de fonds au premier trimestre 2026, qui nous permettra de consolider nos pôles technique, marketing et commercial, et d’accélérer le développement de nos fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

Sport Buzz Business : Quelle est votre vision de l’évolution des médias sportifs dans les prochaines années avec l’essor de l’intelligence artificielle ?

David Banget : Je vois trois grands axes dans l’évolution des médias sportifs à l’ère de l’intelligence artificielle : l’efficacité opérationnelle, l’expérience fan et la visibilité.

L’IA va d’abord permettre d’automatiser une partie de la production (résumés, fiches, statistiques) et de recentrer les rédactions sur la valeur éditoriale. C’est un vrai levier de productivité.

Côté fans, l’IA ouvre la voie à une hyper-personnalisation des contenus : résumés sur mesure, recommandations contextualisées, interactions directes avec le média ou le club.

Enfin, le plus grand défi vient des moteurs IA, avec notamment l’arrivée imminente en France de Google AI Overview & AI Mode, qui redéfinissent la manière dont les internautes accèdent à l’information. Les premiers retours aux États-Unis montrent un impact fort sur le trafic des sites médias, d’où la nécessité de mesurer et d’optimiser sa visibilité dans ces environnements.

C’est précisément le rôle de BotRank.ai : aider les médias à comprendre comment ils apparaissent dans les réponses générées et à rester visibles dans ce nouvel écosystème.

Sport Buzz Business : Enfin, quel conseil donneriez-vous à un professionnel du digital dans le sport souhaitant anticiper la vague de l’IA ?

David Banget : Il ne faut pas attendre : il faut tester, apprendre et expérimenter dès maintenant.

L’intelligence artificielle n’est pas un effet de mode, c’est un véritable changement de paradigme.

Ceux qui prennent le temps de la comprendre et d’en faire un allié dans leur métier auront une longueur d’avance.

Mais l’enjeu, c’est de ne pas la subir : l’IA ne remplace ni la créativité ni la vision stratégique, elle renforce ceux qui savent l’utiliser intelligemment.