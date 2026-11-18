Avec Axel Sports AI, Abraham Sallah veut créer un réseau social entièrement dédié au sport. IA, analyse vidéo, modèle économique et levée de fonds : le fondateur détaille ses ambitions.

Et si les réseaux sociaux pouvaient encourager les jeunes à pratiquer davantage de sport ? C’est le pari d’Abraham Sallah, fondateur d’Axel Sports AI. Lancée en mai 2026, son application couvre désormais 70 sports et revendique plus de 20.000 téléchargements. Gratuite dans sa version de base, elle propose un abonnement premium à 6,99 dollars par mois. L’entrepreneur détaille ses ambitions pour Sport Buzz Business.

Sport Buzz Business : Après vingt ans dans la télévision internationale, qu’est-ce qui vous a poussé à créer Axel Sports AI ? Quel manque aviez-vous identifié dans les plateformes existantes ?

Abraham Sallah : Ce qui m’a vraiment donné envie, c’est que les usages ont changé. Quand j’étais plus jeune, le sport, on le vivait dehors. On jouait après l’école, au club, dans la rue, avec les copains, et on en profitait. Le sport, c’était d’abord quelque chose qu’on faisait, avant d’être quelque chose qu’on regardait.

Aujourd’hui, ça a basculé. Un adolescent passe près de 8 h 30 par jour devant des écrans en dehors de l’école (Common Sense Media), et presque tous sont sur YouTube. Dans le même temps, selon l’OMS, 81 % des 11-17 ans ne bougent pas assez. Les jeunes n’ont jamais autant regardé de sport : des résumés, des exploits, des gestes de champions. Mais ils le regardent de plus en plus derrière un écran, et le pratiquent de moins en moins sur le terrain.

Pendant vingt ans, j’ai fabriqué des images pour les télévisions internationales. Dans tout ce que j’ai pu produire, c’est le sport qui rassemblait le plus de monde devant un écran. J’ai appris que l’image a un pouvoir énorme : elle donne envie, elle fait rêver, elle rassemble.

Alors je me suis posé une question simple : puisque les jeunes passent autant de temps devant les écrans, pourquoi ne pas se servir de l’écran pour les ramener vers le terrain ?

Rien ne faisait le lien entre regarder le sport et le pratiquer. Les réseaux sociaux généralistes montrent le sport, mais ne le font pas pratiquer. Sur Instagram ou TikTok, une vidéo de tennis passe entre une recette et un sketch. Les applications d’analyse sont des outils isolés, souvent pour un seul sport, sans communauté. Et les IA généralistes décrivent une image, mais ne mesurent pas un geste.

Plutôt que de lutter contre l’écran, Axel s’en sert. J’ai voulu réunir ces trois mondes dans un vrai réseau social du sport : on y suit ses joueurs et ses équipes, on partage ses vidéos avec ses amis, et on a, dans la même application, les outils pour progresser. On regarde le geste d’un champion, on filme le sien, on se compare, et on a envie de retourner jouer.

Le sport compte des milliards de pratiquants et de fans. Il n’avait pas encore son réseau social.

Axel Sports AI a commencé par le tennis avant de s’ouvrir à 70 sports. Pourquoi ce choix et comment proposer une expérience personnalisée à des pratiquants de disciplines aussi différentes ?

Tout a commencé au bord d’un court. Avant d’être un laboratoire, le tennis, c’est mon histoire de père. Pendant une dizaine d’années, j’ai entraîné mon fils. Comme beaucoup de parents et d’entraîneurs, j’ai passé des heures au bord du court à chercher comment l’aider à progresser, à lui expliquer ce qui n’allait pas dans un geste. C’est de là qu’est partie toute l’histoire d’Axel : l’envie de donner à chaque joueur, et à chaque parent, l’outil que j’aurais aimé avoir.

C’est aussi pour ça que le tennis était le meilleur laboratoire possible. C’est un sport très technique, avec des gestes codifiés, une communauté internationale et des joueurs de tous âges qui veulent progresser. C’est là que nous avons construit notre moteur d’analyse, avec Amine Ben Makhlouf, expert en biomécanique de l’ITF (la Fédération internationale de tennis). Il a écrit les règles de coaching geste par geste et validé plus d’une centaine de mesures.

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Une fois ce moteur solide, nous l’avons étendu au football et au basket, puis ouvert la plateforme à tous les sports. Aujourd’hui, l’application couvre 70 sports, plus la méditation, le bien-être et la nutrition. Le tennis, le football et le basket disposent en plus d’Axel Mirror, la comparaison avec un professionnel. Le golf et le cricket suivront en 2027.

La personnalisation commence dès l’inscription. Chaque utilisateur choisit son sport, et toute l’application se construit autour de lui : le fil de vidéos, l’actualité et les résultats du jour, les résumés officiels des ligues et des fédérations, les joueurs à suivre, les exercices et les conseils d’Axel. Un golfeur et un basketteur n’ont pas la même application sous les yeux.

Axel a répertorié aujourd’hui plus de 4 millions de vidéos de sport sur YouTube (4,1 millions), classées par sport, par geste et par joueur, et identifié près de 1.900 gestes techniques. C’est le plus grand catalogue de gestes sportifs jamais organisé par une IA.

Vous revendiquez désormais plus de 3.700 utilisateurs dans 25 pays. Comment se développe votre communauté et quels objectifs vous fixez-vous pour les prochaines années ?

La première version, consacrée au tennis, est sortie en mai 2026. Depuis, nous avons enregistré plus de 20.000 téléchargements sur iPhone, Android et le web. Les téléchargements ont doublé entre mai et septembre, tandis que les utilisateurs actifs ont augmenté de 60 % sur la même période. Nous comptons plus de 3.700 joueurs avec un compte Axel, dans plus de 25 pays, en sept langues. Cette croissance est entièrement organique.

La communauté s’est d’abord construite par le terrain, là d’où je viens moi aussi : les clubs, les entraîneurs, les parents. Concrètement, nous avons touché plus de 5.000 entraîneurs de tennis via LinkedIn, contacté des milliers de clubs en France et dans le monde, et bénéficié de passages dans les médias, notamment France 2, BFM TV et TV5 Monde.

Le 1er novembre, nous avons lancé la nouvelle version « réseau social du sport » partout dans le monde. Nous visons 30.000 téléchargements fin 2026, 300.000 fin 2027 et plus d’un million en 2028. Notre objectif est également d’atteindre 60.000 utilisateurs actifs par mois en moyenne en 2027.

« Être rentables en 2029 »

L’application est gratuite, mais propose un abonnement Premium. Sur quel modèle économique repose Axel Sports AI ?

Je voulais qu’un enfant, un parent ou un joueur de club puisse entrer dans Axel sans sortir sa carte bancaire. Le réseau social est donc gratuit pour tout le monde : publier ses vidéos, suivre ses joueurs et ses équipes, l’actualité et les résumés du jour. Chaque nouvel inscrit a sept jours d’accès complet.

Ensuite, Axel Premium coûte 6,99 dollars par mois, avec un tarif annuel plus avantageux. Il donne accès à Axel Mirror et aux échanges illimités avec Axel, le compagnon IA, pour la préparation de match, l’entraînement, le mental ou la nutrition.

Notre modèle repose sur quatre sources de revenus qui grandissent ensemble avec le réseau : les abonnements Premium, les licences pour les clubs, les écoles et les fédérations, les marques de sport avec des défis sponsorisés, et une publicité légère et contextuelle dans le fil gratuit, jamais ciblée pour les mineurs.

Pour les clubs, les licences donnent notamment accès à un tableau de bord pour l’entraîneur, à des défis d’équipe et au suivi de chaque joueur. L’objectif est d’être rentables en 2029.

Justement, quelles opportunités commerciales et marketing Axel peut-il offrir aux clubs, aux ligues et aux marques ? Avez-vous déjà signé des partenariats ?

Sur Axel, chaque utilisateur est rattaché à son sport, à son niveau et à ses objectifs. Pour un club, une ligue ou une marque, c’est l’assurance de parler à des gens qui pratiquent vraiment, pas à une audience généraliste.

Pour les clubs, l’idée est simple : un club fait venir ses joueurs sur Axel. L’entraîneur suit chacun d’eux, lance des défis, comme « le plus beau coup droit de la semaine », et voit leur progression geste par geste. Axel connaît chaque joueur, ce qu’un entraîneur avec trente élèves ne peut pas faire seul. J’ai entraîné un seul joueur pendant dix ans, mon fils, et je sais déjà le temps que ça demande.

Les ligues et les fédérations peuvent diffuser leurs résumés officiels auprès des passionnés de leur sport, dans leur langue. Quant aux marques, elles peuvent accompagner des défis ou des contenus d’entraînement dans le sport qui les concerne. Et chaque défi partagé entre amis fait entrer de nouveaux joueurs.

Nous n’avons pas encore signé d’accord commercial. Nous venons d’écrire à près de 8.000 clubs et enseignants de tennis pour leur présenter la nouvelle version, et les licences clubs sont notre priorité pour 2027.

L’une des fonctionnalités phares est Axel Mirror, qui permet de comparer ses gestes techniques à ceux de sportifs professionnels. Comment fonctionne cette technologie ?

Quand j’entraînais mon fils, le plus dur était de lui faire voir ce que je voyais. On peut répéter cent fois « prépare plus tôt » : tant que le joueur ne le voit pas, il ne le sent pas. Axel Mirror est né de là : mettre son geste à côté de celui d’un professionnel, pour que l’erreur saute aux yeux.

On filme environ cinq secondes de son geste avec son téléphone : un coup droit, un revers ou un service au tennis, une frappe ou un coup franc au football, un lancer franc au basket.

L’IA détecte les articulations du corps sur chaque image et reconstitue le squelette du joueur. Notre moteur repère ensuite les moments clés du geste, comme la préparation, l’impact et la fin du mouvement, et les cale sur ceux d’un professionnel. Les deux gestes défilent côte à côte, image par image, au même instant.

Derrière, il y a plus d’une centaine de mesures validées par des experts, appuyées sur un corpus scientifique de biomécanique et de coaching. Mais Axel ne noie pas le joueur sous les chiffres. Il nomme les trois erreurs qui comptent, pas trente, dans la langue du joueur, en sensations plutôt qu’en degrés, et propose un exercice pour chacune. Le joueur refilme : si l’erreur numéro un a disparu, Axel le voit.

Ce qui nous différencie, c’est aussi le côté social à venir. On se compare à un professionnel, mais aussi à ses amis : deux joueurs filment le même geste, chacun de son côté, et Axel désigne celui qui est le plus proche du pro. Se comparer à un pro fait progresser. Se comparer à ses amis donne envie de revenir. Et tout cela fonctionne avec un simple téléphone, sans capteur ni caméra spéciale.

Vous bénéficiez du programme Google for Startups et de soutiens venus de la Silicon Valley. Comment financez-vous votre développement ? Une levée de fonds est-elle prévue ?

Axel tourne entièrement sur Google Cloud. L’IA d’Axel, qui voit, parle et raisonne, s’appuie sur Gemini Live et Vertex AI. Le programme Google for Startups nous a apporté des crédits cloud et un accès aux équipes et aux ressources techniques de Google. C’est décisif pour une jeune entreprise, parce que l’IA et la vidéo coûtent cher à faire tourner.

Deux personnes de la Silicon Valley, à San Francisco, nous ont rejoints. Sawan Deshpande, notre directeur produit, conçoit le parcours des utilisateurs et mène notre lancement aux États-Unis. Srikar Srinath, formé au MIT, travaille sur les données et l’IA.

Ils nous apportent la culture produit et la rigueur de la Silicon Valley, et une porte d’entrée sur le marché américain, où la société est immatriculée (Tennis AI LLC, Delaware). L’équipe compte aussi un CTO, Youssef Mourad, et un expert en biomécanique de niveau ITF, Amine Ben Makhlouf. Nous travaillons entre Paris, Rabat et San Francisco. Nous avons aussi été accélérés par Renew Venture Lab, dans sa première cohorte en 2026.

Axel n’a pas été financé seulement sur fonds propres. Amazon nous a soutenus, en cash et en crédits, et un investisseur privé de la Silicon Valley nous a rejoints. Ces soutiens et nos premiers abonnements Premium nous ont permis de construire l’application, de la publier dans le monde entier et de bâtir notre catalogue, avec une équipe très réduite.

Nous préparons une levée de fonds d’au moins 1 million de dollars. Elle servira à faire grandir la communauté dans tous les sports, en commençant par le football et le basket, à renforcer l’équipe produit et technique et à lancer l’offre pour les clubs, les écoles et les fédérations.

L’objectif est d’atteindre plus de 300.000 téléchargements fin 2027.

Face à Instagram, TikTok ou Strava, comment comptez-vous convaincre les sportifs d’adopter Axel et d’en faire leur réseau social de référence ?

Nous ne demandons pas aux sportifs de quitter Instagram ou TikTok. Nous leur proposons ce que ces plateformes ne font pas.

Sur Instagram et TikTok, on poste ses meilleurs moments pour se montrer, et l’algorithme est fait pour garder les gens devant l’écran, pas pour les faire progresser. Strava est excellent pour l’endurance, mais il mesure une sortie de course ou de vélo : il ne regarde pas un geste technique et ne coache pas le mental. Les réseaux de sportifs existants servent surtout à se faire recruter.

Axel est le seul endroit qui réunit tout autour de son sport : le réseau social avec ses vidéos, ses amis, ses joueurs et ses équipes ; l’actualité et les résumés officiels du jour ; la comparaison avec un professionnel grâce à Axel Mirror ; et Axel, un compagnon IA à qui l’on parle à voix haute, dans sa langue, qui se souvient de votre niveau, de vos objectifs et de vos progrès.

Les sportifs se filment déjà, regardent déjà des vidéos et cherchent déjà des conseils. Sur Axel, ils font tout au même endroit, avec en plus la mesure de leurs progrès. Et chaque comparaison partagée, chaque défi lancé à un ami fait entrer un nouveau joueur. Les autres plateformes servent à se montrer. Axel sert à progresser.

Nous le faisons pour le parent au bord du court, comme je l’ai été pendant dix ans. Pour l’ado qui regarde des résumés le soir et qui a envie de reproduire le geste le lendemain. Pour l’entraîneur qui voudrait suivre chacun de ses élèves. Pour le joueur de club de 50 ans qui veut encore progresser. Chacun doit pouvoir se dire : Axel a été fait pour moi.

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