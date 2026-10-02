Teddy Riner lance OLY, son application de coaching sportif personnalisé

Teddy Riner se lance dans le fitness connecté avec OLY, une nouvelle application mobile de coaching sportif développée avec le studio Rocapine. Le quintuple champion olympique souhaite proposer au grand public une méthode d’entraînement inspirée de sa préparation de sportif de haut niveau.

Disponible sur iOS et Android, OLY construit des programmes personnalisés pouvant être réalisés à domicile ou en salle de sport. Pour développer l’application, Teddy Riner a travaillé pendant un an avec ses coachs Julien Corvo, Brieuc Gobé et Jacky Gauthier, ainsi qu’avec les équipes de Rocapine.

L’une des particularités d’OLY réside dans la personnalisation des séances. En connectant Apple Santé ou Health Connect, l’application peut notamment prendre en compte le sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque au repos pour ajuster l’intensité des entraînements.

Le lancement permet à Teddy Riner de poursuivre son développement dans l’univers du fitness. En 2020, le judoka était devenu ambassadeur de Basic-Fit, participant notamment à la création de contenus sportifs pour l’enseigne.

Avec OLY, le champion français associe cette fois directement son expertise et son image à un produit numérique. Un positionnement qui accompagne l’essor des solutions de coaching personnalisé, à l’image du partenariat entre le PSG et l’application Zing Coach.

OLY est disponible gratuitement au téléchargement, avec différentes fonctionnalités accessibles via abonnement.