Partenaire historique de Roland-Garros, Perrier investit désormais le padel avec l’Alpine Paris Major, qui se tient cette semaine Porte d’Auteuil. Maxime Giroud détaille les ambitions de la marque autour de ce nouveau terrain de jeu.

Après près de cinquante ans aux côtés de Roland-Garros, Perrier étend son terrain de jeu. La marque devient les « Bulles Officielles » de l’Alpine Paris Major Premier Padel jusqu’en 2028. Une manière de profiter de l’essor de la discipline tout en renforçant son positionnement premium. Maxime Giroud, directeur marketing chez Nestlé Waters & Premium Beverages, détaille cette stratégie pour Sport Buzz Business.

SBB : Perrier est partenaire de Roland-Garros depuis 1978. Après presque cinquante ans de collaboration, qu’est-ce qui explique une telle longévité et qu’apporte encore aujourd’hui ce partenariat à la marque ?

Maxime Giroud : Ce partenariat historique repose sur une affinité naturelle entre deux icônes françaises. Depuis près de cinquante ans, Perrier et Roland-Garros partagent une même vision de l’élégance, du raffinement, de l’excellence et de l’art de vivre à la française. Au-delà du sport, Roland-Garros est devenu un rendez-vous culturel et lifestyle incontournable. C’est cette capacité à réunir différentes générations autour d’une même expérience qui continue de donner toute sa pertinence et sa modernité à notre partenariat.

De la chaise d’arbitre iconique aux espaces inspirés des grandes terrasses parisiennes, Perrier fait aujourd’hui partie intégrante de Roland-Garros avec une présence immédiatement reconnaissable.

Cette collaboration joue aujourd’hui un rôle clé dans notre stratégie de marque offrant à Perrier une plateforme de choix pour exprimer et renforcer son positionnement premium et sa désirabilité sur la scène internationale.

Vous annoncez un taux d’adhésion de 96 % des spectateurs au partenariat entre Perrier et Roland-Garros en 2026. Quels autres indicateurs utilisez-vous pour mesurer concrètement l’efficacité et le retour sur investissement de votre sponsoring sportif ?

Ce score de 96 % d’adhésion des spectateurs au partenariat entre Perrier et Roland-Garros atteint en 2026 est en effet une immense fierté. Ce partenariat historique vient répondre à un objectif clair : renforcer la valeur de la marque Perrier à 360° en travaillant sur :

La notoriété (visibilité internationale via un événement diffusé à grande échelle)

La premiumisation (association à un tournoi iconique, élégant et culturel)

L’image (ancrage de Perrier sur les territoires sport, lifestyle et art de vivre)

L’engagement (création de contenus et d’expériences autour du tournoi)

Chaque année, Roland-Garros marque également le début des beaux jours et l’ouverture de la saison des terrasses – un moment clé pour Perrier pour soutenir les ventes sur un temps fort de consommation.

En devenant les « Bulles Officielles » de l’Alpine Paris Major jusqu’en 2028, Perrier étend son territoire du tennis au padel. Pourquoi était-ce le bon moment pour investir cette discipline ?

Parce que le padel connaît un essor rapide et spectaculaire, à la fois en France et à l’international, avec déjà plus de 35.000 joueurs à travers le monde en 2025 (en croissance de 17 % vs 2024).

L’Alpine Paris Major Premier Padel s’est rapidement imposé comme l’un des grands rendez-vous du circuit mondial. 2026 représentait donc le bon moment pour accompagner le développement de cette discipline, investir un nouveau territoire sportif au cœur du Stade Roland-Garros, un environnement naturellement en affinité avec la marque.

Pour Perrier, c’est une manière naturelle de prolonger notre partenariat historique avec Roland-Garros et de connecter la marque à de nouveaux publics.

« Toucher une cible complémentaire à celle de Roland-Garros »

Le padel connaît une forte croissance et attire notamment de nouveaux pratiquants et de nouveaux publics. Est-ce aussi pour Perrier un moyen de toucher une cible différente ou plus jeune que celle de Roland-Garros ?

Le padel nous permet de toucher une cible complémentaire à celle de Roland-Garros : une communauté très engagée, dynamique, souvent plus jeune, attirée par un sport accessible, spectaculaire et convivial.

Pour Perrier, c’est une opportunité d’élargir notre audience tout en restant naturellement connectés à l’univers des sports de raquette. C’est aussi une belle nouvelle occasion de faire vivre de nouvelles expériences et de créer du lien avec les pratiquants et les passionnés.

L’Alpine Paris Major a accueilli 27.000 spectateurs sur le week-end lors de sa précédente édition. Au-delà de cette audience, qu’est-ce qui fait aujourd’hui la valeur du padel pour une marque comme Perrier ?

Au-delà de l’audience et de l’affluence, la valeur de ce partenariat pour Perrier tient à la combinaison d’un sport en plein essor, d’un lieu mythique et d’une expérience spectateurs particulièrement engageante. L’Alpine Paris Major Premier Padel, sans rompre avec les codes qui ont fait le succès de notre présence à Roland-Garros, nous offre une plateforme idéale pour exprimer l’esprit premium, pétillant et audacieux de notre marque et renforcer sa désirabilité.

Gourdes officielles, visibilité sur site, hospitalités, expériences spectateurs… Comment comptez-vous activer ce nouveau partenariat pour aller au-delà d’une présence de marque classique dans l’enceinte de Roland-Garros ?

Pour cette première année de partenariat, l’idée est vraiment de poser les fondations et d’installer notre présence de marque au plus près des joueurs comme des spectateurs.

Les prochaines éditions de l’Alpine Paris Major Premier Padel seront l’occasion d’aller encore plus loin avec des activations toujours plus fortes, plus premium et plus surprenantes pour le public.

Notre ambition est simple : accompagner la FFT dans le développement de ce rendez-vous majeur et construire progressivement une plateforme d’engagement permettant de renforcer les liens entre Perrier, les communautés du padel et les nouvelles générations de consommateurs.

L’Alpine Paris Major Paris Premier offre un « rayonnement international »

Ce partenariat doit également mettre en avant Source Perrier et Maison Perrier. Comment le sponsoring sportif s’intègre-t-il dans votre stratégie commerciale et dans la valorisation de ces différentes gammes ?

Ce partenariat se traduit notamment par la présence de Perrier comme partenaire exclusif sur la catégorie des eaux et boissons rafraîchissantes. L’événement est une formidable vitrine pour faire (re)découvrir notre offre. D’un côté, nous accompagnons les moments d’intensité avec les bulles iconiques de notre eau minérale naturelle Source Perrier. De l’autre, nous venons rafraîchir l’expérience au village et dans les espaces de vie avec notre marque de boissons Maison Perrier.

Perrier est présent dans plus de 140 pays et présente ce partenariat comme un levier de visibilité internationale. L’Alpine Paris Major peut-il devenir une plateforme pour accompagner vos ambitions sur certains marchés où le padel connaît une forte croissance ?

Absolument. En associant Perrier à un Majeur du circuit mondial de padel, nous bénéficions véritablement d’un rayonnement international. L’an dernier, l’Alpine Paris Major Paris Premier a généré 176 millions d’impressions sur les réseaux sociaux et a réuni 2,5 millions de spectateurs sur YouTube. C’est une formidable plateforme pour amplifier notre visibilité de marque.

A lire aussi : Audemars Piguet se lance dans le padel avec Agustín Tapia et Premier Padel