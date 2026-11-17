Alors que le sport féminin connaît une belle dynamique, les enjeux économiques restent nombreux : sponsoring, médiatisation, droits TV, investissements et engagement des marques. Pour accompagner cette transformation, SportPowHER, organise la première édition de Nouvelle Donne, un événement dédié à l’économie du sport féminin, le 1er décembre 2026 à la LDLC Arena, près de Lyon. Nous avons rencontré sophie Sauvage, fondatrice de SportpowHER.

Cette rencontre réunira plus de 150 décideurs, dirigeants, athlètes et professionnels du secteur pour échanger sur les leviers de développement du sport féminin et favoriser de nouvelles collaborations.

Sport Buzz Business : Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a poussée à créer SportPowHER, une plateforme dédiée à l’économie du sport féminin ?

Sophie Sauvage : Bonjour Yvan, j’ai travaillé pendant 30 ans dans l’investissement et les acquisitions. La dernière opération que j’ai réalisé était l’acquisition de la franchise féminine professionnelle de Seattle, aux États-Unis, pour le compte de l’Olympique Lyonnais.

J’ai ensuite siégé pendant un peu plus de quatre ans au conseil d’administration de la NWSL (National Women’s Soccer League). Entre 2020 et 2024, j’ai assisté à une véritable transformation de l’économie du sport féminin aux États-Unis, avec un afflux important d’investisseurs. Les premiers d’entre eux avaient d’ailleurs été très inspirés par le succès de la Coupe du monde féminine organisée en France en 2019.

Après cette expérience, je me suis dit qu’il y avait beaucoup d’enseignements à tirer du modèle américain pour accompagner le développement du sport féminin en France.

J’ai donc créé SportPowHER avec l’ambition d’apporter un regard différent sur le sport féminin, notamment sous l’angle économique.

SportPowHER est aujourd’hui à la fois un média consacré au business du sport féminin et une plateforme qui propose des formats collectifs ou individuels destinés aux entreprises, pour les encourager à investir et à s’engager dans cet univers. Nous avons lancé cette démarche à Lyon et nous organisons désormais Nouvelle Donne, dont la première édition se tiendra le 1er décembre.

SBB : Le 1er décembre prochain, vous organisez justement la première édition de Nouvelle Donne à la LDLC Arena. Comment est née l’idée de cet événement ?

Là encore, l’inspiration vient des États-Unis. Les formats de type Women’s Sports Business Summit se sont fortement développés à partir de 2020-2021, même si les premières initiatives remontent à 2010, notamment avec l’ESPNW Summit.

L’idée est de réunir les acteurs de l’industrie sportive autour des enjeux économiques du sport féminin. Pendant longtemps, le sport féminin a été considéré comme une activité secondaire, un secteur qu’il fallait soutenir plutôt qu’un véritable espace dans lequel investir. Aujourd’hui, cette perception évolue et c’est précisément le message que nous souhaitons porter avec Nouvelle Donne.

Le sport féminin représente un formidable terrain d’engagement, qui combine croissance économique et impact sociétal. À travers cette journée, nous voulons démontrer que les entreprises et les investisseurs ont de véritables raisons économiques de s’y intéresser et de s’y engager volontairement.

SBB : Vous annoncez plus de 150 décideurs et professionnels réunis à Lyon. Quels profils souhaitez-vous faire se rencontrer et quels seront les grands temps forts de cette journée ?

Nous avons déjà dépassé les 120 inscrits, sans compter les invitations de nos partenaires, que je souhaite d’ailleurs remercier : la Région Auvergne Rhône alpes, Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la Compagnie Française du Conteneur, LightAir, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ainsi que ISG Sport Business Management, emlyon et Sporsora.

Nous sommes donc confiants sur notre capacité à atteindre notre objectif de 150 participants. Nous réunirons des championnes, des acteurs économiques du sport (organisateurs d’événements, clubs, ligues et fédérations) mais aussi médias, partenaires et investisseurs.

La présidente du CNOSF sera également présente. Le développement du sport féminin et la place des femmes dans le sport constituent un sujet central pour le Comité national olympique et sportif français, mais aussi dans son engagement personnel.

Notre premier objectif est de faire prendre conscience à l’ensemble de ces acteurs que nous devons travailler collectivement pour changer la donne. Nous voulons également montrer que le sport féminin fait pleinement partie de l’économie du sport. Il ne peut plus être cantonné aux seules notions de mécénat, d’aide ou de soutien.

Il faut valoriser ses spécificités, ce qu’il apporte, ses valeurs et sa capacité à générer de l’impact. Je suis convaincue que le développement du sport féminin possède une véritable puissance de transformation de notre société. Cette dimension représente aussi une création de valeur pour les entreprises.

Enfin, nous souhaitons favoriser les rencontres. Si des championnes ou des clubs peuvent identifier de nouveaux partenaires à l’occasion de cette journée, ce sera évidemment une réussite. Nous ne pouvons pas garantir que des accords seront conclus dès cette première édition, mais nous allons organiser des temps de networking pour permettre à ces discussions de se développer.

SBB : Le sport féminin connaît un engouement croissant, avec des records d’audience et d’affluence. Pourtant, les investissements restent encore limités. Selon vous, qu’est-ce qui manque aujourd’hui pour franchir un véritable cap économique ?

Les investissements restent effectivement très faibles. Une étude de SPORSORA indique que seulement 6 % des investissements en sponsoring sportif, en valeur, sont consacrés au sport féminin. C’est encore très peu, mais cela signifie aussi que l’essentiel de la croissance est devant nous.

Nous avons désormais la preuve que les grands événements féminins fonctionnent. Les audiences sont excellentes et certaines compétitions rencontrent un véritable succès populaire.

Le Tour de France Femmes en est une illustration. La victoire de Pauline Ferrand-Prévot en 2025 a évidemment constitué un formidable accélérateur d’audience en France. Mais même sans victoire française cette année, les audiences sont restées remarquables.

Le véritable enjeu consiste désormais à transposer le succès de ces grands événements dans le quotidien des compétitions féminines.

Pour moi, ce qui manque avant tout, c’est l’investissement.

Pendant longtemps, nous avons considéré que l’investissement devait intervenir après la réussite sportive ou commerciale. Pourtant, ce n’est pas de cette manière que le sport masculin s’est développé.

Le sport féminin évolue aujourd’hui dans un environnement extrêmement concurrentiel, où l’offre sportive et les sollicitations médiatiques sont nombreuses.

Dans certaines disciplines, nous accusons 30 à 40 ans de retard par rapport au sport masculin. C’est notamment le cas du football, dont la pratique féminine a longtemps été interdite officiellement en France, jusqu’en 1970. Il faut donc investir dans le produit, dans l’expérience proposée aux spectateurs, dans l’accueil des supporters et dans la structuration des compétitions. On ne peut pas attendre que le succès arrive spontanément.

Nous avons déjà des exemples de réussites remarquables, notamment dans le basket et le handball, avec des clubs capables de remplir leurs salles et de fidéliser un public. Ces réussites démontrent que des modèles économiques viables peuvent être construits. Mais cela demande des investissements, une véritable stratégie et du temps.

L’exemple anglais est particulièrement intéressant. Dans le football comme dans le rugby féminin, les résultats sportifs sont arrivés après plusieurs années d’investissement et de structuration. Les succès des sélections anglaises dans ces disciplines ne sont pas le fruit du hasard. Ils viennent récompenser une stratégie construite sur le long terme.

SBB : La médiatisation sera également l’un des grands sujets abordés lors de Nouvelle Donne. Comment trouver un équilibre entre la nécessité de rendre le sport féminin accessible au plus grand nombre et celle de mieux valoriser les droits TV des compétitions ?

La réalité est assez simple : les droits audiovisuels prennent de la valeur lorsque les compétitions sont regardées.

Il faut donc construire une stratégie dans le bon ordre. Si l’on cherche immédiatement à maximiser les revenus sans avoir préalablement développé une audience, cela risque d’être compliqué.

La première étape consiste à construire une base de spectateurs et à faire entrer le sport féminin dans la culture du plus grand nombre. Ce sera d’ailleurs l’un des sujets de notre table ronde consacrée à la médiatisation. L’enjeu dépasse les seuls amateurs de sport. Il existe probablement une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans l’offre sportive actuelle ou dans la manière dont elle est présentée. Le sport féminin peut permettre d’aller chercher de nouveaux publics, y compris parmi ceux qui ne consomment pas traditionnellement du sport.

La valorisation des droits TV viendra ensuite, lorsque les compétitions auront démontré leur capacité à fédérer une audience.

Aujourd’hui, certaines ligues et fédérations développent des stratégies hybrides, associant chaînes premium, diffuseurs traditionnels et plateformes comme YouTube pour maximiser leur exposition. Il existe également un véritable enjeu autour de la qualité de production.

Faut-il diffuser tous les matchs pour satisfaire les supporters les plus engagés ? Ou faut-il privilégier certains rendez-vous, avec une production audiovisuelle plus ambitieuse, pour en faire de véritables événements capables de toucher un public plus large ? Les disciplines font des choix différents et il sera intéressant d’observer leurs résultats.

Dans le basket, par exemple, un accord a été conclu avec France Télévisions. Le rugby féminin fait également évoluer ses dispositifs de diffusion.

Toutes ces initiatives montrent que les modèles sont encore en construction. Il n’existe pas une réponse unique, mais une multitude de stratégies possibles pour développer progressivement les audiences et la valeur des compétitions.

SBB : Le sponsoring constitue un autre levier essentiel. Comment les marques peuvent-elles mieux investir dans le sport féminin et imaginer des activations innovantes ? Avez-vous quelques exemples marquants à partager ?

Nous observons déjà l’engagement de plusieurs grands acteurs dans le sport féminin. Certaines marques ont même choisi de concentrer leurs investissements sur cet univers. C’est notamment le cas d’Arkema ou de Butagaz, qui accompagnent le sport féminin depuis de nombreuses années.

Orange est également très engagé, notamment à travers sa volonté d’atteindre une répartition équilibrée de ses investissements entre sport masculin et sport féminin, avec son approche « 50-50 ».

Mais il faut comprendre que le terrain du sport féminin est différent de celui du sport masculin. Il possède ses propres caractéristiques et ses propres opportunités. Dans cette logique, les activations sont absolument essentielles. La valeur d’un partenariat ne repose pas uniquement sur les droits acquis, mais aussi sur la manière dont la marque va les exploiter.

C’est à travers ces activations que les entreprises peuvent réellement toucher leurs cibles, créer du lien et développer leur visibilité. Nous savons notamment que les publics du sport féminin peuvent se montrer particulièrement fidèles et reconnaissants envers les marques qui s’engagent à leurs côtés.

Un exemple que j’ai trouvé particulièrement intéressant concerne une marque de bière canadienne [ndlr : Molson Canada], partenaire d’une équipe féminine professionnelle de hockey sur glace.

La marque a constaté que les noms des joueuses, inscrits en haut du dos de leurs maillots, étaient souvent cachés par leurs cheveux longs. Elle a donc accepté de déplacer son propre emplacement publicitaire en bas du maillot pour permettre aux noms des joueuses d’être plus visibles.

C’est une activation très intelligente, qui place les sportives au centre du dispositif et porte un véritable message de valorisation. On peut également citer la web-série Break the Rules, développée par un partenaire du sport féminin, autour de la question des menstruations.[Saforelle].

À travers des épisodes très courts, d’environ deux minutes, des joueuses de différentes équipes échangent sur des sujets liés aux règles. L’objectif est de normaliser ces discussions, de lever certains tabous et de montrer que ces sujets peuvent être abordés librement. D’autres activations, notamment autour du club d’Arsenal, ont également travaillé sur la question des menstruations et des tenues sportives.

Ce sont des campagnes particulièrement puissantes parce qu’elles ne se limitent pas à une recherche de visibilité. Elles expriment directement les valeurs et les engagements des marques. Il faut aussi rappeler que, dans le sport féminin, les grandes entreprises apportent parfois leur propre puissance médiatique aux compétitions et aux athlètes qu’elles soutiennent. Cette contribution à la visibilité constitue une dimension importante du partenariat, au-delà du simple retour publicitaire.

SBB : Les championnes jouent également un rôle majeur dans la médiatisation du sport féminin. Comment peuvent-elles aujourd’hui mieux valoriser leur image, leur communauté et leurs partenariats avec les marques ?

Les championnes ont déjà accompli une grande partie du travail de médiatisation du sport féminin. Elles ont construit leurs propres communautés, notamment sur les réseaux sociaux. Elles sont très actives, partagent leur quotidien et ont largement pris en main leur visibilité, parfois bien avant les marques elles-mêmes. Elles ont créé leurs propres plateformes d’expression et développé une relation directe avec leur public.

La question est désormais de savoir comment transformer cette audience et cet engagement en véritable valeur économique.

C’est là que le développement d’une culture du sport féminin, l’implication des médias et la multiplication des opportunités commerciales peuvent jouer un rôle déterminant. On voit notamment émerger de nouveaux projets médiatiques qui choisissent de s’appuyer sur des championnes particulièrement visibles, performantes et suivies sur les réseaux sociaux.Ce n’est évidemment pas un hasard. C’est le résultat du travail qu’elles ont accompli pour développer leur notoriété, au-delà de leurs seules performances sportives.

Je suis convaincue que les sportives possèdent quelque chose de particulièrement intéressant pour les marques : une forme d’authenticité et de proximité avec leur communauté.Cela ne signifie pas que les champions masculins ne possèdent pas ces qualités, mais il existe, dans le sport féminin, une relation particulièrement forte entre les athlètes et leurs publics.

Aux États-Unis, les marques qui ont fait le choix de s’engager auprès des championnes ont été récompensées, notamment par des niveaux d’engagement très importants.

En France, nous restons encore relativement timides sur les partenariats directs entre les marques et les ambassadrices sportives.Il faut donc poursuivre ce travail de reconnaissance de la valeur des championnes.Je pense également qu’elles auraient intérêt à travailler davantage ensemble, à faire coalition pour défendre leur valeur et être plus exigeantes dans leurs relations avec les marques.

Elles disposent d’une véritable puissance d’influence, et il faut qu’elles en prennent pleinement conscience.Au-delà du sponsoring, nous observons aussi aux États-Unis le développement d’une démarche entrepreneuriale de la part des sportives. Certaines championnes participent directement à la création de nouvelles compétitions, de ligues ou investissent dans des franchises sportives.

La ligue Unrivaled (https://www.unrivaled.basketball/), lancée notamment par les basketteuses Breanna Stewart et Napheesa Collier, illustre cette évolution. D’autres grandes figures du sport féminin américain, comme Megan Rapinoe ou Alex Morgan, participent également à des projets d’investissement dans cet écosystème. Cette implication économique des athlètes me paraît essentielle.

Ma conviction est que nous aurions tout intérêt, en France, à davantage écouter les championnes et à les associer directement à la construction des projets sportifs. Elles savent souvent mieux que quiconque comment fédérer une communauté et créer de l’engouement, puisqu’elles l’ont déjà fait elles-mêmes. Nous devons donc les intégrer pleinement aux réflexions stratégiques, qu’il s’agisse du développement des clubs, des compétitions ou des partenariats. C’est aussi pour cette raison que nous souhaitons placer les championnes au cœur de Nouvelle Donne.

SBB : Pour conclure, quelle est votre ambition pour cette première édition de Nouvelle Donne et qu’aimeriez-vous que les participants retiennent à l’issue de cette journée ?

Notre première ambition est évidemment d’atteindre nos objectifs de participation, mais surtout de provoquer des échanges intéressants, capables d’ouvrir de nouvelles perspectives.

J’aimerais que les participants repartent avec un regard différent sur le sport féminin. Qu’ils prennent conscience qu’il s’agit d’un secteur économique à part entière, dans lequel il est pertinent d’investir, de s’engager en tant que partenaire et de développer des projets.

Depuis la création de SportPowHER, notre ambition est finalement assez simple : faire en sorte que le sport féminin devienne un réflexe dans les décisions des entreprises. Lorsqu’un dirigeant réfléchit à un investissement dans le sport, dans la culture ou dans un projet de partenariat, nous voulons que le sport féminin fasse systématiquement partie des possibilités envisagées.

Aujourd’hui, seuls 6 % des investissements en sponsoring sportif lui sont consacrés.

Notre objectif est donc de convaincre un nombre croissant de décideurs que ce secteur existe, qu’il possède une véritable valeur économique et qu’il mérite toute leur attention. Si Nouvelle Donne permet de contribuer à cette prise de conscience et d’engager de nouvelles collaborations, nous aurons réussi notre première édition.

Nous sommes ravis d’avoir Sport Buzz Business comme partenaire média de l’événement. C’est très important pour nous, car il est essentiel de faire rayonner ce message.