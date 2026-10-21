Lancée il y a six mois, l’application Skord veut devenir le « Strava du supporter ». Son fondateur, Léandre Martin, revient sur ses premiers résultats, son modèle économique et ses ambitions.

Enregistrer ses matchs, collectionner ses souvenirs et retrouver ses statistiques de supporter : c’est la promesse de Skord, une application gratuite développée par Léandre Martin. Avec plus de 1.000 utilisateurs dans une trentaine de pays et trois premiers clubs professionnels partenaires, le projet cherche désormais à accélérer sa croissance et à valoriser les données sur l’expérience des supporters.

Sport Buzz Business : Vous présentez Skord comme le « Strava du supporter ». Comment est née cette idée et quel manque avez-vous identifié sur le marché des applications sportives pour vous lancer dans ce projet ?

Léandre Martin : L’idée est née de ma propre frustration de supporter. J’utilisais une application dédiée uniquement au football, avec une expérience utilisateur que je trouvais très décevante : une interface peu intuitive, aucune possibilité d’ajouter des photos ni de noter son expérience au stade. Et pour tous les autres sports, je n’avais que le bloc-notes de mon téléphone. Il manquait un outil centralisé, tous sports confondus, qui garde la trace de chaque match vécu et génère des statistiques ludiques à partager avec ses amis. C’est ce que j’ai voulu construire avec Skord.

Vous avez conçu et développé Skord seul, en parallèle de votre activité professionnelle. Comment avez-vous financé son lancement et quel investissement, financier comme personnel, représente aujourd’hui ce projet ?

Je finance Skord sur mes fonds propres, grâce à mon salaire. J’y crois profondément et je suis convaincu que l’application peut apporter quelque chose à beaucoup de supporters. À ce jour, cela représente un investissement d’environ 5.000 €, mais surtout la moitié de mon temps libre (mes soirées et mes week-ends) et la totalité de mon temps de cerveau disponible !

« L’objectif pour les prochains mois est d’accélérer l’acquisition »

Six mois après son lancement, Skord revendique plus de 1.000 utilisateurs dans une trentaine de pays. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois et quels objectifs vous fixez-vous en matière d’acquisition et de fidélisation des utilisateurs ?

Le premier enseignement, c’est que le produit répond à un vrai besoin. Je reçois régulièrement des messages d’utilisateurs qui viennent d’autres applications et qui me remercient de pouvoir enfin enregistrer tous leurs matchs, quel que soit le sport.

Le deuxième, c’est qu’un bon produit ne suffit pas : sans communication ni marketing, les utilisateurs ne viennent pas d’eux-mêmes. C’est aujourd’hui ma priorité.

Enfin, ces retours et le monitoring m’ont permis d’améliorer en continu l’application : le design, les informations affichées et le parcours d’inscription. L’objectif pour les prochains mois est d’accélérer l’acquisition, tout en continuant à soigner l’expérience pour fidéliser ceux qui nous ont rejoints.

L’application est actuellement gratuite pour les supporters, tout comme les partenariats proposés aux clubs. Quel modèle économique envisagez-vous à terme pour rentabiliser Skord ? Un abonnement premium, des services payants pour les clubs ou d’autres sources de revenus sont-ils à l’étude ?

L’application est gratuite pour les supporters et financée par de la publicité, que je veille à garder discrète et non intrusive. À terme, plusieurs sources de revenus sont envisagées :

L’Espace Club, qui a vocation à devenir payant : les retours des supporters sont des données rares, qualitatives et à forte valeur pour les clubs.

Des partenariats avec des lieux de loisirs et de culture (bars, musées, sites touristiques…), qu’un onglet dédié de l’application permet déjà de mettre en avant.

La vente d’espaces publicitaires à des marques, qui peuvent ainsi s’adresser à une cible de passionnés très clairement identifiée.

Avec votre « Espace Club », vous proposez aux équipes professionnelles des données sur l’expérience vécue par leurs supporters. Quelle valeur commerciale ces informations peuvent-elles apporter aux clubs, notamment en matière de billetterie, de sponsoring ou d’amélioration de l’expérience au stade ?

L’Espace Club donne aux clubs accès au ressenti réel de leurs supporters : notes sur l’accessibilité, la restauration, les infrastructures, mais aussi la fréquence de leur venue au stade. Ce sont des indicateurs précieux pour améliorer l’expérience, ajuster la billetterie ou fidéliser le public.

Côté sponsoring, les clubs pourront interroger leurs supporters sur la visibilité de leurs partenaires pendant le match, et mettre ces sponsors en avant sur leur page dans l’application. Les fonctionnalités de l’Espace Club vont s’enrichir progressivement, au rythme de la croissance de la communauté.

« Trois clubs nous font déjà confiance »

Vous avez déjà noué de premiers partenariats avec des clubs professionnels. Pouvez-vous nous préciser lesquels, comment vous les avez convaincus et quels premiers retours vous avez obtenus sur l’utilisation de votre solution ?

Trois clubs nous font déjà confiance (il préfère ne pas les citer, NDLR), et je suis en pourparlers avec d’autres. Ce qui les a convaincus, c’est la possibilité d’accéder, sans engagement, à des informations qu’ils n’obtiennent nulle part ailleurs sur l’expérience vécue par leurs supporters.

L’enjeu, désormais, est de construire ensemble la communication auprès de leurs supporters. Plus un club relaie Skord, plus les retours sont nombreux et utiles pour lui. C’est un cercle vertueux que nous voulons enclencher avec chacun de nos partenaires.

Le marché des applications sportives est déjà très concurrentiel, avec des plateformes comme Strava ou Futbology. Comment comptez-vous faire émerger Skord, notamment auprès des supporters internationaux, et quels leviers marketing privilégiez-vous pour accélérer sa croissance ?

Strava est avant tout une source d’inspiration : je voulais apporter aux supporters ce que Strava a apporté aux sportifs, un journal de bord de leur passion. Le vrai concurrent direct, c’est plutôt Futbology. Or une grande partie de nos premiers utilisateurs en viennent, et ils se disent ravis d’avoir changé, notamment parce que Skord couvre tous les sports.

Notre différence repose sur la qualité du produit et sur une vraie écoute des supporters : chaque évolution de l’application part de leurs retours. Pour accélérer, je mise sur les communautés de supporters, notamment à l’international, sur les réseaux sociaux et sur les partenariats avec les clubs.

À plus long terme, quelle ambition nourrissez-vous pour Skord ? Souhaitez-vous conserver une structure indépendante, recruter une équipe, lever des fonds ou développer une véritable plateforme de services à destination des clubs et des supporters ?

À long terme, j’aimerais réaliser une levée de fonds pour accélérer le développement du produit, constituer une équipe et, surtout, pouvoir me consacrer pleinement à Skord. C’est un projet qui me tient énormément à cœur, et que je compte porter avec toute l’ambition et l’énergie possibles.

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