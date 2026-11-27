Plateforme de mise en relation entre athlètes et marques, Sport Endorse ouvre son marché français. Arthur Groslier, responsable France, détaille son modèle, sa différence face à la concurrence et ses ambitions de croissance pour Sport Buzz Business.

Et si les marques cessaient de chasser les athlètes pour que ce soient eux qui viennent à elles ? C’est le pari de Sport Endorse, souvent présentée comme le « LinkedIn du sport ». La plateforme met en relation sportifs, créateurs de contenu et marques, de la recherche de profils jusqu’au paiement. Arthur Groslier en dirige le développement en France depuis août, où elle compte déjà 250 à 300 athlètes inscrits. Pour Sport Buzz Business, il détaille la stratégie de Sport Endorse dans l’Hexagone.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous présenter Sport Endorse ?

Arthur Groslier, responsable France de Sport Endorse : L’entreprise est née à Dublin et s’est d’abord développée au Royaume-Uni. J’ai commencé sur un poste transversal entre la France et le Royaume-Uni, puis nous avons cherché à développer le marché français. Depuis août, j’en ai la responsabilité.

La mission s’articule autour de trois axes : constituer un vrai catalogue d’athlètes et de créateurs de contenu sportif inscrits sur la plateforme, s’entourer de marques partenaires avec lesquelles piloter des projets de A à Z, et travailler avec des agences, des agents et des relais, qui font grandir le projet en France.

Comment fonctionne la plateforme, côté athlètes comme côté marques ?

Pour les athlètes, c’est un levier supplémentaire, gratuit, sans engagement et sans exclusivité. Ils peuvent continuer à travailler en indépendant ou avec leurs agents, et utiliser la plateforme pour obtenir des opportunités bonus et gagner en visibilité auprès des marques inscrites.

Les marques, elles, s’inscrivent via un abonnement. Elles peuvent lancer et mener leur campagne jusqu’au bout sur la plateforme. L’idée est de centraliser et simplifier toutes leurs opérations de partenariat sportif, alors qu’il y a encore beaucoup d’intermédiaires et des délais de décision longs. La plateforme intègre un chat, des paiements automatisés et sécurisés, et un module logistique par athlète (adresses de livraison, données nécessaires). Nos équipes accompagnent aussi les marques pour leur retirer un maximum de tâches chronophages.

« On dit parfois que c’est le LinkedIn ou le Tinder du sport : une plateforme qui permet aux athlètes et aux marques de se rencontrer et de créer de belles histoires », Arthur Groslier, responsable France de Sport Endorse

Concrètement, comment accompagnez-vous un athlète pour valoriser son image et trouver des partenaires ?

Chaque athlète crée un profil, à l’image de LinkedIn : données personnelles, sport, biographie, photo, vidéos. Ensuite, nous ne le laissons pas seul. Nous individualisons les recherches : nous cherchons à comprendre ses besoins, sportifs ou extra-sportifs, et à identifier les marques pertinentes pour lui ou pour un groupe d’athlètes. La technologie fluidifie le travail, mais l’humain reste au centre.

Sport Buzz Business : Avez-vous un exemple d’athlète accompagné vers une ou plusieurs marques ?

Arthur Groslier : Très récemment, nous avons eu écho d’une marque de nutrition intéressée par des profils de trail. J’ai écrit à plusieurs athlètes présentes sur la plateforme et nous avons échangé avec chacune. Elles m’ont communiqué leurs besoins pour l’année à venir : nutrition, lunettes, montre connectée. Quand une athlète cite spontanément une marque qu’elle utilise déjà, le partenariat a encore plus de sens.

Et côté marques, comment créez-vous les partenariats ?

Les marques utilisent la plateforme comme un outil complet, de la recherche de profils à la finalisation des projets. J’ai par exemple rendez-vous cet après-midi avec une marque de cosmétiques qui veut se lancer dans le sport et qui connaît mal ce monde. Nous l’accompagnerons sur la stratégie, le lancement de la campagne, la recherche de profils, la négociation, puis le choix des activations : ambassadeurs sur le long terme, activations terrain pour créer de la synergie avec l’athlète et dynamiser le partenariat. Il n’y a aucune exclusivité : une marque peut continuer à mener ses propres projets.

Quel constat avez-vous fait sur le marché du sponsoring sportif en France qui vous a donné envie de vous implanter ici ?

Des marques internationales nous ont fait part de leur intérêt pour la France. Elles voulaient diversifier leurs marchés, et il existe ici un vivier d’athlètes qui performent de façon incroyable. Ce fut la première raison de notre implantation en France.

Ensuite, la force de Sport Endorse est de permettre à une marque de piloter une stratégie sur plusieurs marchés en même temps, avec des équipes locales qui identifient les bons profils. Enfin, en arrivant dans l’entreprise, je voulais l’amener vers ce marché, car les marques françaises investissent de plus en plus de temps et d’argent dans le sport, qui est pour elles un vrai moyen de communication.

Quels types de sportifs et de marques ciblez-vous principalement ? Vous adressez-vous également aux sportifs amateurs et aux disciplines moins médiatisées ?

L’idée est de faire découvrir aux marques des profils qu’elles n’ont pas l’habitude de voir : des athlètes qui brillent dans des disciplines moins exposées, mais aussi des créateurs de contenu sportif. Nous nous sommes élargis : avant, nous étions uniquement sur le sport professionnel. Chaque marque peut ainsi trouver le profil qui lui correspond, en termes de valeurs, de projet ou de budget.

Nous avons de belles histoires d’athlètes olympiques qui ne parvenaient pas à financer leur prochaine Coupe du monde ou leur championnat d’Europe, et pour qui des partenaires, même minoritaires, ont été un vrai coup de boost. En toute transparence, le marché français reste très pyramidal : plus l’athlète est exposé, plus les marques sont intéressées. À nous de trouver les leviers pour mettre en lumière ces athlètes du quotidien, qui incarnent aussi les valeurs du sport.

« Les marques arrêtent donc de chasser les athlètes : ce sont les athlètes qui viennent à elles. Cette dynamique donne des campagnes plus engagées et des retours très pertinents en performance sur les réseaux, car les athlètes parlent de produits qu’ils connaissent et utilisent déjà », Arthur Groslier, responsable France de Sport Endorse

Combien d’athlètes français sont inscrits ? Et combien de marques ?

Entre 250 et 300 athlètes sont inscrits en France. Nous avons aussi 15 à 20 agences ou agents individuels partenaires, qui ont intégré leurs athlètes sur la plateforme ou avec lesquels nous travaillons hors plateforme. Au total, nous pouvons présenter ou travailler avec près de 400 athlètes français.

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Au global, nous comptons 12 000 athlètes, 75 pays représentés et plus de 650 marques accompagnées depuis l’ouverture de la plateforme, entre 2020 et 2021. Il y a de grandes marques internationales comme Puma, Red Bull ou Alpro, mais aussi de toutes jeunes marques qui ont lancé leur premier budget dans le sport, y ont écrit de belles histoires et utilisent toujours la plateforme.

Vous n’êtes pas les seuls à proposer ce type de catalogue. Comment vous différenciez-vous, et sur quoi pouvez-vous progresser ?

Ce que je veux privilégier, c’est l’humain. Les athlètes qui nous rejoignent sentent une vraie philosophie d’accompagnement : chacun est traité à la même échelle, et nous ne managerons pas seulement les cinq profils qui pourraient nous rapporter le plus gros pactole. Nous prenons le temps de comprendre leurs besoins. Nous faisons de même avec les marques, en construisant une vraie relation avant de travailler ensemble, ce qui demande beaucoup de temps.

Le marché est récent et la plupart des marques et des agences ont déjà des partenaires privilégiés. À nous de faire notre place et d’éduquer sur l’usage de la plateforme. Notre force, c’est la combinaison de l’humain, des équipes qui facilitent le travail, et d’une technologie qui centralise toutes les opérations. Les marques craignent encore de perdre le contrôle de leur projet, alors qu’en réalité nous leur permettons de se concentrer sur la stratégie et la création de valeur, en nous laissant les tâches chronophages qui leur font parfois rater de belles opportunités.

Quelles sont vos ambitions économiques, en France et pour l’entreprise, d’ici trois à cinq ans ?

En France, nous n’avons pas encore fixé de chiffre précis. Au global, l’enjeu est de se structurer fortement. Des levées de fonds sont potentiellement prévues pour densifier les équipes et la technologie. Nos bureaux sont déjà très internationaux : le pôle principal est à Dublin, un site ouvre aux États-Unis pour accompagner le marché universitaire, et des bureaux ouvrent en Afrique du Sud.

L’objectif, d’ici trois à cinq ans, est d’atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, voire une croissance plus forte, grâce à l’augmentation des abonnements et du nombre de marques accompagnées. Nous voulons aussi creuser davantage le marché français, avec des partenaires forts dans plusieurs secteurs, pour construire des programmes et des stratégies à moyen et long terme.