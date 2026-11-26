Marque d’hygiène bucco-dentaire du groupe Unilever, Signal rejoint les fournisseurs officiels de la Fédération française de rugby avec l’ambition de sensibiliser les jeunes joueurs et leurs familles.

Un nouveau secteur d’activité fait son entrée parmi les partenaires de France Rugby. Le 19 novembre, Signal, marque de dentifrice du groupe Unilever, est devenue fournisseur officiel de la Fédération française de rugby (FFR). Un rapprochement initié par l’agence de marketing sportif Infront, qui accompagnera également la marque dans ses activations.

« Les grands exploits ne doivent rien au hasard : ils se préparent, jour après jour. C’est vrai sur un terrain de rugby comme pour notre santé bucco-dentaire », explique Guillaume Desfourneaux, directeur général d’Unilever Personal Care France.

S’appuyer sur les 2.000 clubs affiliés

Au-delà des campagnes publicitaires et des opérations commerciales en magasins, Signal entend s’appuyer sur le réseau des 2.000 clubs affiliés à la FFR pour sensibiliser les jeunes licenciés et leurs familles à l’hygiène bucco-dentaire. Deux figures emblématiques du XV de France, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, seront également associées au dispositif.

Avec ce partenariat, dont la durée n’a pas été communiquée, Unilever renforce sa présence dans l’univers du rugby. Le groupe est déjà fournisseur officiel de produits de soin du corps de World Rugby pour les Coupes du monde masculine 2027 et féminine 2029, toutes deux organisées en Australie.

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