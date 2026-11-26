Chronométreur officiel de la Coupe Davis depuis 2007, Rolex a prolongé son partenariat avec la compétition pour plusieurs années, portant leur collaboration à plus de vingt ans.

Entre Rolex et la Coupe Davis, l’histoire se poursuit. À la veille du lancement du Final 8 à Bologne, World Tennis, la fédération internationale de tennis récemment rebaptisée, a officialisé la prolongation de son partenariat avec l’horloger suisse.

Chronométreur officiel de la compétition depuis 2007, Rolex est le plus ancien partenaire de la Coupe Davis. Ce nouvel accord pluriannuel portera leur collaboration à plus de vingt ans.

Présente dans le tennis depuis 1978 et son rapprochement avec Wimbledon, la marque de luxe occupe aujourd’hui une place centrale dans l’écosystème commercial de la discipline. Elle est notamment partenaire des quatre tournois du Grand Chelem, des circuits ATP et WTA ainsi que des phases finales de la Coupe Billie Jean King.

Historiquement associée à des légendes comme Rod Laver, Stefan Edberg et Roger Federer, Rolex accompagne également les deux grandes figures du tennis mondial actuel, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

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