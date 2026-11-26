Près de trente ans après leur dernière collaboration, Coca-Cola et la Confédération africaine de football renouent leur partenariat pour les deux prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des nations.

Il aura fallu attendre près de trente ans pour revoir Coca-Cola parmi les sponsors de la Coupe d’Afrique des nations. Le géant américain des boissons a officialisé, lundi 23 novembre, son retour auprès de la Confédération africaine de football (CAF).

Signé à Johannesburg, en Afrique du Sud, par Patrice Motsepe, président de la CAF, et Luis Felipe Avellar, président de l’activité Afrique de Coca-Cola, l’accord porte sur les éditions 2027 et 2028 de la compétition.

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TotalEnergies reste sponsor-titre

Déjà sponsor de la CAN en 1996 et 1998, Coca-Cola entend notamment développer des activations mêlant football, musique et cultures locales à l’occasion de la prochaine édition, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Partenaire historique de la FIFA, la marque américaine s’offre ainsi une nouvelle vitrine sur un continent où le football bénéficie d’une audience considérable. Selon la CAF, l’édition 2025 de la CAN a enregistré plus de 3,2 milliards de téléspectateurs cumulés et 6,1 milliards de vues sur les plateformes numériques.

TotalEnergies conserve de son côté son statut de sponsor-titre de la compétition.

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