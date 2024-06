Sponsors, caravane, couverture médiatique… Les chiffres clés du Tour de France 2024

Avant le grand départ des 176 coureurs demain depuis Florence en Italie, voici les chiffres clé à retenir du Tour de France 2024.

La 111e édition du Tour de France démarre demain et sera diffusée dans 190 pays à travers 100 chaînes. En France, l’événement sera bien évidemment à suivre sur France Télévision ainsi que sur Eurosport. L’édition 2024 tentera de rivaliser avec le milliard d’heures de vues en 2023.

Sur les réseaux sociaux, les comptes officiels du Tour de France totalisent 12 millions de followers. Plus de 304 millions de vues de différentes vidéos postées sur Instagram, Twitter ou encore TikTok ont été enregistrées.

Niveau Caravane, on compte cette année 150 véhicules, dont 23 hybrides et 19 électriques pour un cortège de 10km au total. Comme chaque année, les fans pourront repartir avec les différents goodies des quelque 33 marques formant la Caravane. Pour cette édition, l’ASO dénombre 570 caravaniers.

Ce Tour de France sera également l’occasion pour les 57 sponsors de la course de se montrer et comme chaque année, d’innover dans les différentes activations. Dans la catégorie des partenaires majeurs, on retrouve LCL, Skoda, Leclerc, Krys et Continental.

