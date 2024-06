Technogym veut muscler Paris 2024 et dévoile sa campagne « Let’s Move for Paris »

Fournisseur d’équipements de musculation pour Paris 2024, Technogym lance son programme « Let’s move for Paris » à un mois des Jeux Olympiques.

Hier, dans la boutique parisienne de Technogym Avenue de Friedland, on pouvait sentir la fierté dans le regard de son fondateur, l’italien Nerio Alessandri. L’homme de 63 ans, très en forme, n’hésitait pas à prendre Tony Estanguet dans les bras et répéter « nous sommes en famille ! ». Il faut dire que l’investissement de Technogym dans ces Jeux parisiens est énorme. Technogym fait partie des « fournisseurs officiels » des Jeux, ce qui implique l’apport d’équipements, mais également une dotation financière envers Paris 2024.

Aucun chiffre n’a été annoncé, sinon les 1 200 équipements qui vont être déplacés pour fournir les 29 salles de sport de Paris 2024, dont la gigantesque salle du village olympique à Saint-Denis.

Au total, 15 000 athlètes olympique et paralympique s’entraîneront avec des appareils Technogym. « Ils sont partenaires depuis les Jeux de Sydney en 2000 donc j’ai connu leurs équipements et c’était déjà très bien à l’époque, mais là, c’est un autre niveau ! Ça donnerait presque envie de se remettre au sport » nous explique Tony Estanguet.

Une collaboration à double sens

Pendant la présentation, ce dernier s’est également félicité du double sens de ce partenariat. « Paris 2024 s’engage pour renforcer le sport dans la société et c’est ce que Technogym fait au quotidien. Ce partenariat est à la fois essentiel pour répondre au besoin des athlètes, mais aussi pour inciter la population à faire du sport ».

A l’occasion des JO, la marque italienne en profite et lance sa nouvelle campagne « Let’s Move for Paris » pour « inciter les athlètes et les citoyens à bouger pour un monde meilleur et plus sain ».

Les athlètes qui s’entraîneront dans les Centres Technogym du Village Olympique et des différents sites de compétition collecteront leurs « MOVEs », l’unité de mesure du mouvement, qui seront cumulés chaque jour dans un grand compteur numérique. Un moyen de motiver la communauté à bouger davantage.

Après les Jeux, Tehcnogym va donner à l’ensemble des équipements fournis une seconde vie. La marque est d’ailleurs en discussion avec la ville de Paris pour laisser une salle en plein air dans la ville comme héritage des olympiades.

