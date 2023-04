Ipsos lance une offre sport à destination des acteurs du marketing sportif

Il y a quelques jours, Ipsos a annoncé le lancement d’un département sport dirigée par Damien Barnier. Une branche qui rassemblera plusieurs expertises pour identifier les publics, mesurer l’impact des campagnes et accompagner le déploiement d’opérations sponsoring efficaces.

Avec un calendrier sportif dense dans les deux années à venir sur le territoire (Coupe du Monde de rugby 2023, Paris 2024,…), la société française spécialisée dans les études mise sur le sport avec une offre spécifique, notamment à destination des annonceurs. « L’empathie et la réalité doivent prendre une place croissante dans la communication et c’est un point que les marques de tous secteurs d’activité ont bien compris ces dernières années. En 2023, le sport est aussi un vecteur d’engagement et de valeurs, auxquelles les marques peuvent s’associer. » souligne Damien Barnier, Directeur du Département Sport chez Ipsos en France, dans un communiqué.

Dans le détail, Ipsos et son équipe sport proposeront trois expertises : Market Strategy and Understanding, Creative Excellence et Communities.