Paris 2024 cherche encore plus de 150 postes en alternance

En fin de semaine dernière, plusieurs centaines de candidats se sont rendus au siège du Comité d’Organisation de Paris 2024 afin de participer à une journée de recrutement d’alternants.

A plus d’un an des JO et Paralympiques de Paris 2024, plus de 150 postes en alternance sont encore à pourvoir (informatique, événementiel, gestion de projet,…). « Cette année est la dernière occasion pour les jeunes talents de tous horizons de vivre une expérience inoubliable, en rejoignant un projet unique, à moins de 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024. Travailler pour un tel projet, aussi complexe, permet de développer rapidement des compétences très recherchées sur le marché du travail : créativité, prise d’initiative, travail en équipe et bien d’autres ! »

« La dernière occasion pour les jeunes talents de tous horizons de vivre une expérience inoubliable »

Les étudiants sélectionnés à l’issue de cette campagne rejoindront Paris 2024 en septembre 2023. En parallèle, Paris 2024 propose actuellement près de 1 000 offres d’emplois.

