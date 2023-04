Tennis – Nike lance une nouvelle chaussure « Jordan » avec la NikeCourt Air Zoom Vapor AJ3

Alors que Nike et Michael Jordan sont à la une de l’actualité ces derniers jours avec la sortie du film « AIR », la marque au swoosh vient de dévoiler une nouvelle collection Jordan Brand autour du « tennis » avec la chaussure NikeCourt Air Zoom Vapor AJ3.

Disponible au prix de 220 euros sur le site Nike.com, la paire s’inspire de l’une des sneakers les plus célèbres, la Air Jordan 3 et son imprimé éléphant, adapté sur la NikeCourt Air Zoom Vapor X.

Une chaussure de tennis (Blanc-Noir-Gris foncé-Bleu) qui arbore le logo Jumpman sur les languettes et « Nike Air » au niveau du talon. Reste à savoir si cette chaussure pour surface dure sera portée dans les mois à venir par un joueur professionnel lors d’un tournoi officiel. Nick Kyrgios semble avoir le profil.

Pour rappel, Nike avait sorti une première collaboration « Jordan x tennis » en 2014 autour de Roger Federer. A l’époque, le logo RF était présent sur la basket (voir plus bas).

Une collection Jordan x Federer en 2014

A l’occasion de l’US Open 2014, Nike dévoile une paire de chaussure de tennis réunissant deux icones du sport, Roger Federer et Michael Jordan. La hype est immense et l’impact de cette collaboration est plutôt impressionnante, avec des paires qui s’arrachent sur le marché secondaire.

Malheureusement pour les afficionados de Jordan Brand et Federer, nous ne reverrons pas le logo RF sur une paire de Jordan puisque le suisse n’est plus sous contrat avec la marque au swoosh depuis 2018.

« Laisser partir quelqu’un comme Federer de cette façon, c’est une atrocité. Cela n’aurait jamais dû arriver. Roger Federer aurait dû rester chez Nike pour le reste de sa carrière » a expliqué Mike Nakajima, ancien directeur du tennis chez Nike dans le livre « The Roger Federer Effect ».

Comme le rappelle Welovetennis, Mike Nakajima a quitté son poste en 2017. « Ce n’était pas ma décision et je n’étais pas là pour ça. J’aurais probablement fait la même chose que lui. Qui aurait pu refuser un contrat de 30 millions de dollars par an ? Mais on n’aurait jamais dû en arriver là. Nike vend encore des millions et des millions de paires de Jordan. Quand est‐ce que Michael a joué pour la dernière fois ? Cela fait de très nombreuses années. Ils auraient pu faire la même chose pour Roger. Pour les années à venir, ils auraient pu créer des chaussures avec un logo RF » ajoute Mike Nakajima.