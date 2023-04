Tennis – Haier nouveau partenaire officiel de l’ATP Tour

Quelques jours après avoir officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Roland-Garros, la marque d’électroménager Haier devient Partenaire Gold de l’ATP Tour.

En s’associant au circuit masculin de tennis, Haier bénéficiera notamment d’une visibilité lors de certains tournois dont les Nitto ATP Finals, l’Internazionali BNL d’Italia, Rolex Paris Masters, Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championships (Queen’s) ou encore l’Open d’Europe de Hambourg en 2023.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Haier, une entreprise leader qui partage notre engagement envers l’excellence et l’innovation » explique Daniele Sanò, directeur commercial de l’ATP, dans un communiqué. « Ensemble, nous sommes impatients d’offrir de nouvelles expériences à nos fans et de montrer la portée et la polyvalence de la plateforme mondiale de l’ATP Tour »

Au rang de « Gold Partner » de l’ATP, Haier rejoint Infosys, Nitto et waterdrop, sponsor depuis cette saison.

« Je suis sûr que la philosophie d’entreprise de Haier s’accordera parfaitement avec les valeurs véhiculées par le tennis et l’esprit de compétition des meilleurs joueurs du monde » ajoute Yannick Fierling, PDG de Haier Europe. « Notre partenariat accompagnera également l’évolution des tournois vers une nouvelle dimension technologique tout en conservant ce qui fait leur force : l’engagement, la tradition et la performance ».