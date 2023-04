Agence PLRP : « Nous représentons 6 marques sur la Grande Boucle »

Evènement récurrent, le Tour de France organisé par A.S.O. est une plateforme de communication puissante pour les nombreuses marques partenaires.

Pour les accompagner dans ce « périple » de 3 semaines, les annonceurs sont nombreux à collaborer avec des agences spécialisées, que ce soit pour les dispositifs évènementiels/logistiques déployés pour la caravane publicitaire et/ou les relations presse.

Parmi les agences qui interviennent sur le Tour de France, on retrouve PLRP et son pôle sport. Une agence qui intervient également dans les domaines du tourisme et du lifestyle et qui réalise environ 500 000 euros de chiffres d’affaire.

« Notre pôle sport est aujourd’hui très lié au cyclisme et principalement au Tour de France »

Dernièrement, l’agence a annoncé avoir remporté l’appel d’offres lancé par E.Leclerc pour l’ensemble des relations médias de l’enseigne. « Notre pôle sport est aujourd’hui très lié au cyclisme et principalement au Tour de France. Nous avons développé cette expertise unique autour de cet événement majeur du calendrier sportif français, dû à notre parfaite connaissance de ses rouages comme de ses « populations » dont, bien entendu, les journalistes accrédités (suiveurs) ou non » nous précise Philippine Lauraire, Fondatrice de l’agence PLRP. « Aujourd’hui, nous représentons 6 marques sur la Grande Boucle : Krys, Senseo, Jules, Cochonou, Logis Hôtels et plus récemment E.Leclerc »

