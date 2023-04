Hier, Nike a annoncé le lancement de sa première collection de créations numériques avec « Our Force 1 » (OF1).

Dans le détail, cette collection NFT propose deux offres avec la Classic Remix Box et la New Wave Box. Chaque boîte est vendue au prix de 19,82 dollars et contient une version numérique d’une Air Force 1 emblématique.

Avec ce drop, Nike concrétise son implication dans l’univers du NFT et web3 avec la plateforme SWOOSH dédiée aux créations virtuelles de la marque. Des créations qu’il sera possible d’utiliser à terme dans certains jeux et autres environnements numériques. Des NFTs qu’il sera évidemment possible de revendre sur le marché secondaire. Reste à savoir si il sera possible de réaliser de belles plus values sur ces collections numériques comme avec les « véritables » sneakers.

« Cette collection OF1 n’est que le début de .SWOOSH, qui a la volonté d’innover entre le jeu et la culture pour l’avenir du sport », déclare Ron Faris, directeur général de Nike Virtual Studios, dans un communiqué. « Nous explorons de nouvelles façons de raconter des histoires et de créer des relations afin d’éliminer les barrières et les limites des produits physiques. Comme de plus en plus de membres choisissent de s’exprimer à travers les mondes physique et numérique, nous créons le marché du futur. »

Pour rappel, Nike a racheté la société spécialisée RTFKT il y a un an et demi.

