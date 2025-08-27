STIGA, fabricant européen d’équipements d’entretien de pelouse, s’associe au Stade Toulousain dans un partenariat exclusif signé pour trois saisons.

Dès la saison 2025-2026, STIGA équipera le Stade Ernest-Wallon de ses technologies de tonte robotisée et de solutions durables pour l’entretien des pelouses principales et des terrains d’entraînement. Avec 90 ans d’expertise, la marque originaire de Suède renforce ainsi son engagement dans le sport professionnel, déjà illustré par ses collaborations avec des clubs européens comme le Bayer 04 Leverkusen ou le Benetton Rugby. Ce partenariat avec le sextuple champion d’Europe inclura une visibilité sur les supports du Stade Toulousain, des activations conjointes et une présence marquée lors des temps forts de la saison.

Ils ont dit

« Ce partenariat reflète parfaitement les valeurs que nous partageons avec le Stade Toulousain : la passion du travail bien fait, l’exigence de performance et un attachement profond à l’environnement et à la ruralité. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de ce club d’exception. », confirme Patrick Delahodde, Directeur Général de STIGA France. Une vision partagée par Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain : « STIGA est un partenaire de choix, dont les produits et les valeurs correspondent à notre volonté d’excellence et de responsabilité. Ce partenariat s’inscrit dans notre ambition de faire évoluer le rugby dans un cadre toujours plus performant et durable. »

Bon à savoir

Le groupe STIGA vend plus d’un million de machines de jardin chaque année.

Une présence dans 92 pays à travers le monde.

15 filiales en Europe.

Plus de 1 300 employés.