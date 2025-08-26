Pour faire la promotion de son nouveau maillot domicile, le club italien du Como 1907 a invité, ce dimanche 24 août, le rugbyman Antoine Dupont et sa petite amie Iris Mittenaere à l’occasion de la première journée de Serie A.

« Toto », nouveau fan inconditionnel du Como 1907 ? Pas sûr. Ce week-end, le Stadio Giuseppe Sinigaglia, à Côme (Italie), a été le théâtre d’un coup marketing inattendu : Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France et icône du rugby mondial, y est apparu avec le nouveau maillot adidas du club de Serie A sur les épaules.

Décloisonner les disciplines

Visiblement en vacances en Lombardie avec sa nouvelle petite amie, l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, le joueur du Stade Toulousain était en tribunes pour assister au match Côme-Lazio Rome, remporté avec brio par les locaux (2-0) entraînés par l’Espagnol Cesc Fàbregas. L’international français s’est aussi affiché avec son compatriote l’ancien footballeur Raphaël Varane, qui a pris sa retraite sportive et travaille désormais pour la formation du Como 1907.

JJ Moser, hockeyeur en LNH pour le Lightning de Tampa Bay et l’équipe nationale suisse olympique, figurait également parmi les invités prestigieux du match.

Le duo glamour a attiré tous les regards et renforcé la viralité de l’opération sur les réseaux sociaux. Si l’image du sportif est souvent utilisée dans les campagnes marketing, celle-ci innove en mêlant deux figures médiatiques de premier plan issus d’univers différents.

Ce « partenariat » temporaire s’inscrit dans une tendance croissante du marketing sportif : décloisonner les disciplines et s’adresser à un public élargi. En associant un rugbyman français à l’identité visuelle italienne, le Como 1907 cherche aussi à casser les frontières traditionnelles du sponsoring national et à toucher un marché européen plus vaste. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits au-delà du buzz initial.

