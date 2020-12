« Je suis Sport », la plateforme merchandising qui apporte un soutien financier aux clubs amateurs

Face à la crise actuelle qui touche notamment le sport amateur, les société Sool Design Sport et Sporeo lancent « Je Suis Sport », une plateforme merchandising solidaire qui permet d’apporter un soutien financier aux clubs.

Grâce à un site de vente en ligne proposant des produits personnalisables au nom de chaque club, chacun peut ouvrir en quelques minutes une mini-boutique. 50% des bénéfices des ventes des produits personnalisés seront reversés aux clubs. Cette action vise à offrir à tous les clubs locaux la possibilité de générer quelques rentrées financières, avec peu d’efforts, et sans prise de risque. Toute la gestion opérationnelle (paiement, personnalisation, expédition, facturation, reversement) est faite en France, à Lyon et Saint-Etienne.

« Au-delà d’être directeur de création chez Sool j’anime des cours aikido sur les tatamis. La situation sanitaire a totalement arrêté cette activité. Avec Mathieu Mathieu Baillet (Sporeo), lui-même enseignant de Judo, on a voulu aider nos clubs respectifs à traverser cette épreuve en mettant nos métiers à contribution. D’où la naissance de ce projet ! » nous précise Fred Masson, Directeur de Création associé au sein de l’agence Sool Design Sport. « On est avant tout passionné par le sport et désormais créatifs engagés »

Pour participer à l’opération il suffit :

1. de référencer son club sur le site internet JeSuisSport.com

2. de communiquer auprès de ses adhérents grâce aux supports prêt à l’emploi proposés.

3. les ventes réalisées sont ensuite gérées directement par la plateforme sans intervention du club, puis les bénéfices sont reversés sur le compte de chaque club participant.