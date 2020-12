Let’s Play Solidaire – Des sportifs français en direct sur Twitch pendant 2 jours pour lever des fonds

Aujourd’hui et demain (1 et 2 décembre), de nombreux sportifs et gamers se donnent rendez-vous pour un évènement organisé sur Twitch au profit de l’ONG PLAY International.

A l’occasion du Giving Tuesday (journée de la générosité), Arnaud Assoumani, Mathieu Bastareaud, Eugénie Le Sommer, Théo Curin, Christophe Lemaitre, Pascal Martinot-Lagarde, Florent Pietrus, Allison Pineau et bien d’autres (voir plus bas) vont se relayer en direct afin de participer à des défis divers et variés. L’objectif est de collecter un maximum de dons pour soutenir l’éducation par le sport (collecte ici).









« Pendant 2 jours, le champion paralympique Arnaud Assoumani et les commentateurs esport Antoine TPK Billy et Sunsara Robin Duclerc donnent rendez-vous aux gamers, spectateurs et nombreux champions mobilisés pour la cause, en direct sur le Twitch de l’Equipe de 14h à minuit pour Let’s Play solidaire » précise le communiqué. « Au programme, des combats entre champions, néophytes ou confirmés, sur des jeux vidéo connus (FIFA 21, Rocket League, Mario Kart, Fortnite, …), des quiz et des défis sportifs. Mais aussi, plusieurs débats autour de diverses thématiques (éducation par le sport, nutrition, Paris 2024, ..) afin que les sportifs présents partagent leur expérience et des actualités qui leur tiennent à coeur et expriment leur engagement pour PLAY International. Des donations goals seront organisées et pour chaque palier de collecte atteint, des lots collector portés et dédicacés par les champions présents seront débloqués et tirés au sort pour les donateurs. »

Sportifs et gamers mobilisés pour cette initiative :

William Accambray (handball),

Arnaud Assoumani (athlétisme),

Mathieu Bastareaud (rugby),

Yannick Borel (escrime),

Pierre-Henri « Até » Chuet (pilote de chasse),

Harold Correa (athlétisme),

Lénaïg Corson (rugby),

Théo Curin (natation),

Paul-Henri de Le Rue (snowboard),

Laurence Fischer (karaté),

Manon Genest (athlétisme),

Priscilla Gneto (judo),

Kafétien Gomis (athlétisme),

Amélie Goudjo (handball),

Mathilde Gros (cyclisme),

Astrid et Brice Guyart (escrime),

Samuel Honrubia (handball),

Michaël Jérémiasz (tennis),

Gauthier Klauss (canoé-kayak),

David Larose (judo),

Eugénie Le Sommer (football),

Enzo Lefort (escrime),

Ugo Legrand (judo),

Christophe Lemaitre (athlétisme),

Dan « apEX » Madesclaire (esport),

Pascal Martinot-Lagarde (athlétisme),

Malia Metella (natation),

Cyril Moré (escrime),

Emmeline Ndongue (basket),

Marc-Antoine Olivier (nage eau libre),

Matthieu Péché (canoé-kayak),

Florent Piétrus (basket),

Allison Pineau (handball)

et encore bien d’autres !