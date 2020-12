Tennis – Uniqlo lance une nouvelle collection de casquettes RF Roger Federer (8 coloris)

Après avoir récupéré la propriété du célèbre logo RF il y a quelques mois auprès de Nike, Roger Federer va enfin pouvoir réutiliser ses célèbres initiales. A quelques semaines de Noël, Uniqlo annonce le lancement d’une nouvelle collection de casquettes RF.

C’est désormais officiel, Uniqlo va bien commercialiser des casquettes arborant le logo RF, comme le faisait Nike ces dernières années lorsque le tennisman suisse était encore sous contrat avec la marque au swoosh.

Goodies essentiel pour tout fan de Roger Federer, la casquette RF Uniqlo sera disponible à la vente en 8 coloris à partir du 8 décembre 2020. Le prix de vente est fixé à 29,90€.

« Cette casquette a tellement compté pour mes fans et moi au fil du temps ! » – Federer

« Après une longue attente et de nombreux ajustements, UNIQLO et moi-même sommes ravis de vous annoncer le retour de la casquette RF, disponible le 08 décembre 2020 en 8 nouvelles couleurs » précise Roger Federer. « Cette casquette a tellement compté pour mes fans et moi au fil du temps ! Elle est un moyen de nous reconnaître et de créer un lien mais surtout, elle reste pour moi une source de soutien et d’encouragement dans laquelle je puise une énergie. Je tiens à remercier UNIQLO pour son engagement et j’ai hâte de tous vous revoir très bientôt. »

Une bonne nouvelle partagée par Roger Federer sur les réseaux sociaux autour du hashtag #RFcapisback.

A l’été 2018, Roger Federer signe un nouveau contrat équipementier avec Uniqlo. Privé des droits d’utilisation du logo RF, le suisse et la marque japonaise n’ont pas pu utiliser les deux lettres au début de la collaboration. En cette fin d’année 2020 si particulière, de nombreux fans de tennis applaudiront la « renaissance » de la casquette mythique.

Pour ajuster la casquette, une sangle permet de régler la casquette pour les plus petites tailles comme les grandes.