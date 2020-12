MLS – Vers un changement de nom de l’Impact de Montréal en Montréal FC ?

Présent en Major League Soccer depuis 2012, l’Impact de Montréal pourrait bien changer de nom dans un futur proche. Selon Radio-Canada, le club deviendrait « sous peu » le Montréal FC.

« L’Impact de Montréal a vu le jour sous ce nom en 1993, après que son prédécesseur dans les rangs professionnels, le Supra, eut été dissous en même temps que la Ligue canadienne de soccer, en 1992 » précise le média québécois.

Un changement de nom qui valoriserait un peu plus la ville Montréal et marquerait bien évidemment le début d’une nouvelle ère marketing et de storytelling pour le club appartenant à Joey Saputo. Un changement d’identité de marque qui nourrirait naturellement une hausse des revenus merchandising de l’équipe dans les mois à venir, sous réserve d’acceptation du changement par les fans. Les couleurs du maillot seront-elles revues ? Reste à savoir si ce changement sous entend l’arrivée d’un nouvel actionnaire ou de la vente de la franchise.

Depuis janvier 2019, Kevin Gilmore a succédé à Saputo au poste de Président de l’Impact de Montréal afin que ce dernier « se concentre sur ses fonctions de propriétaire ».

En 2019, le magasine américain Forbes valorisait la franchise MLS de l’Impact de Montréal à 210 millions de dollars. Une franchise canadienne qui a fait ses débuts en MLS lors de la saison 2012 avec un match inaugural au Stade Olympique (notre immersion ici).

L’impact Montréalais

En 2020, le club avait lancé la campagne « L’Impact Montréalais » décliné tout au long de la saison.