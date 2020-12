La société Coureur du Dimanche signe le t-shirt recyclé Olympique Lyonnais x Veolia

Il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais a présenté un nouveau t-shirt d’entraînement fabriqué en matière recyclée et disponible en édition limitée.

Une pièce floquée du logo Veolia, partenaire environnement du club rhodanien depuis cette saison.

Dans le détail, ce T-shirt training OL Veolia vendu au prix de 49,90€ a été fabriqué par la société lyonnaise Coureur du Dimanche spécialisée dans la confection de vêtements de sports éco-responsables.

« En tant que marque lyonnaise, L’OL et Veolia avaient eu vent de nos produits et de notre modèle de fabrication. C’est d’ailleurs la fabrication rhône-alpine et l’éco-responsabilité de nos produits qui ont plu aux deux parties » nous précise Maxime Marchal, co-fondateur de Coureur du Dimanche. « Ils nous ont contacté pour nous présenter leur projet de maillot d’entrainement recyclé et local qui concordait parfaitement avec nos engagements et notre savoir-faire. Le projet aura finalement mis 10 mois à se finaliser entre les premiers échanges, le développement du motif exclusif, le prototypage, les aller-retours et la fabrication. En tant que société lyonnaise, nous sommes fiers de cette collaboration qui va dans le bon sens, qui soutient l’économie locale, montre que de jolis projets locaux et éco-responsables sont possibles dans le textile sportif. »

Comme nous l’a précisé le club, ce maillot recyclé a été produit à 500 exemplaires.