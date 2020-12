Sponsoring – Pepsico prolonge avec l’UEFA Champions League jusqu’en 2024

En marge de la 5ème journée de l’UEFA Champions League qui débute ce soir, Pepsico officialise la prolongation de son contrat de partenariat avec la compétition jusqu’en 2024.

Dans le détail, le groupe Pepsico se réengage sur le cycle 2021-2024 dans le cadre d’un contrat sponsoring de 3 ans. Les marques Pepsi Max, Lay’s, Gatorade, Doritos, Ruffles, Lipton, 7UP ou encore SodaStream depuis cette saison sont notamment associées à la Ligue des Champions avec des droits marketing spécifiques.

Partenaire de la Champions League depuis 2015-2016, le groupe agroalimentaire s’illustre notamment chaque année avec l’organisation d’un concert donné avant le coup d’envoi de la finale, dans la lignée du halftime show du Super Bowl également sponsorisé par la marque de sodas. En 2018, c’est la chanteuse Dua Lipa qui avait assuré le spectacle.

« Depuis 2015, le partenariat entre PepsiCo et l’UEFA n’a cessé de se renforcer chaque année pour devenir de plus en plus intense. Aujourd’hui, c’est un partenariat clé pour le groupe via lequel nos différents marchés, plus d’une centaine, proposent leurs meilleures activations commerciales dont des packagings en édition limitée, des activations dans les points de vente, et des campagnes marketing engageantes aux côtés des principales stars de la compétition, a déclaré Ram Krishnan, Directeur Commercial Monde de PepsiCo, dans un communiqué. « Cette année, l’arrivée de SodaStream au sein de l’équipe va nous permettre d’aller encore plus loin pour répondre aux attentes des consommateurs à l’échelle mondiale. Nous sommes plein d’enthousiasme à l’idée de poursuivre ce superbe partenariat et de rassembler les consommateurs autour d’une des plus belles compétitions au monde et de notre portefeuille de produits et de boissons.”

Pour rappel, Pepsi s’est récemment engagé dans le football féminin européen en devenant sponsor de l’Euro et de la Ligue des Champions jusqu’en 2025.

Dans son communiqué, Pepsico assure vouloir travailler à la réduction de la pollution plastique et promouvoir le recyclage lors des évènements sportifs.