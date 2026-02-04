Le Winamax Poker Tour 2025-2026 a débuté à Toulouse, marquant le lancement d’une nouvelle saison du plus grand circuit de poker live gratuit de France. Après plusieurs étapes à travers l’Hexagone, la compétition atteindra son point culminant avec la finale nationale, organisée du 20 au 30 mars 2026 au Pasino Grand Partouche d’Aix-en-Provence.

Plus de 3 000 participants sont attendus pour cet événement majeur, qui réunira également de nombreuses personnalités issues du sport, des médias et de la culture, parmi lesquelles Grégory Fitoussi, Daniel Riolo, Moundir, Kool Shen, S.Pri Noir, Frédéric Chau, Thibault Tricole, Fianso, Fred Musa, Paul Deby, Benjamin Castaldi, Nicolas Duvauchelle ou encore Igor Gotesman, sans oublier le Team Pro Winamax, l’équipe la plus titrée d’Europe.

À l’issue de plusieurs jours de compétition, le vainqueur sera sacré Champion de France de poker et brandira la mythique épée du Winamax Poker Tour, tout en empochant la plus grosse part du prizepool. Lors de la précédente édition, le champion était reparti avec 175 000 euros.

Les chiffres clés des 10 dates

● 190 qualifiés pour la Grande Finale

● 9 583 participants au total répartis sur les étapes régionales

● 266 063 tentatives de qualification en ligne

● Plus de 4 000 kilomètres parcourus par les équipes logistiques

● 3 000 paquets de cartes et 71 600 jetons utilisés

● 8 étapes à plus de 800 joueurs

● 9 Masterclass dominicales animées par un Team Pro Winamax

● 1 Directeur de tournoi (Guillaume Gleize) et trois équipes de croupiers

● 10 visuels de t-shirts exclusifs, créés spécialement pour chaque ville

● 33 WIP (Winamax Important Person) participants aux étapes régionales