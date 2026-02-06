SPORSORA dévoile une infographie détaillant budget, retombées économiques et ambitions durables des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 (6 au 22 février).

À l’occasion de l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Milan-Cortina 2026, SPORSORA publie une nouvelle infographie dédiée aux enjeux économiques et marketing de l’événement.

Selon les données partagées, l’édition italienne s’appuie sur un budget prévisionnel de 5,7 milliards d’euros, dont 1,7 milliard consacré à l’organisation, financé principalement par le CIO, le sponsoring national et la billetterie. Les retombées économiques sont estimées à 5,3 milliards d’euros, pour environ 2,5 millions de visiteurs attendus.

https://www.youtube.com/shorts/SJS8vcYQKGY

Ces Jeux marquent le retour des Jeux d’hiver en Europe et du public, après Pékin 2022 disputé à huis clos. Ils s’inscrivent aussi dans une démarche RSE structurée autour du programme NOW26 : économie circulaire, réduction carbone, inclusion, héritage et protection des écosystèmes de montagne.

Pour la France, Milan-Cortina constitue un test grandeur nature avant les Alpes 2030, avec un objectif sportif affiché : intégrer le top 5 du classement olympique et paralympique.

A lire aussi : JO de Milan-Cortina 2026 : dispositif média, partenaires, enjeux business… tout ce qu’il faut savoir