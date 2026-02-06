Vueling dévoile un Airbus A320 aux couleurs du XV de France pour le Tournoi des Six Nations. Une activation visible qui matérialise son partenariat avec France Rugby renouvelé cette saison.

Partenaire officiel de France Rugby, Vueling a présenté un Airbus A320 habillé aux couleurs du XV de France à l’occasion du Tournoi des Six Nations. Cette livrée spéciale marque une nouvelle étape visible dans le partenariat entre la compagnie aérienne et la Fédération, récemment prolongé pour la saison 2025-2026.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vueling (@vueling)

L’appareil (A320 immatriculé EC-LVU) reprend les codes visuels des Bleus, avec le coq et le drapeau tricolore. Plutôt rare dans le sport business, ce type d’activation transforme un avion civil en support de communication mobile, offrant une exposition continue dans les aéroports européens et sur les réseaux sociaux, où les images de l’appareil circulent déjà largement.

Un autre avion aux couleurs de Bilbao

Vueling avait déjà utilisé ce levier avec l’Athletic Club, dont elle est partenaire, en déployant une livrée dédiée à l’équipe basque. Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large du secteur aérien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vueling (@vueling)

En janvier, Emirates a par exemple dévoilé un A380 décoré aux couleurs des quatre tournois du Grand Chelem, illustrant l’usage croissant de la flotte comme outil de visibilité internationale.

Avec cet A320 « rugby », Vueling renforce sa présence autour du XV de France en misant sur une activation physique à forte exposition, complémentaire des dispositifs média classiques.

A lire aussi : Programme, diffusion TV, sponsors… le guide complet du Tournoi des Six Nations 2026