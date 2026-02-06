Tournoi des Six Nations : audience record pour France–Irlande et rêve réalisé grâce à Société Générale

La victoire du XV de France contre l’Irlande a marqué une première soirée exceptionnelle dans le Tournoi des Six Nations, portée par une audience historique sur France Télévisions.

La rencontre a rassemblé en moyenne 7,24 millions de téléspectateurs, avec 39 % de part d’audience, établissant un record pour un match d’ouverture ainsi qu’un record inédit pour un France–Irlande.

Cette affiche a également été marquée par une initiative forte de Société Générale, partenaire du XV de France, qui a permis à Maxence, jeune supporter malentendant, de réaliser son rêve en interprétant La Marseillaise en langue des signes aux côtés des joueurs, un moment inédit diffusé pour la première fois à la télévision, comme détaillé dans notre article sur La Marseillaise en langue des signes diffusée pour la première fois à la TV