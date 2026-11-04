JOLT lance deux appareils de luminothérapie pour accompagner la récupération sportive

Article en partenariat avec : JOLT

Spécialisée dans les équipements de récupération, JOLT enrichit son catalogue avec deux nouveaux appareils de luminothérapie : le RED LIGHT PLUS et le RED LIGHT PRO. Une diversification qui permet à la marque de se positionner sur le marché de la photobiomodulation, une technologie de plus en plus utilisée dans l’univers du sport et du bien-être.

Après l’automassage, la cryothérapie, la pressothérapie ou encore la thermothérapie, JOLT explore une nouvelle approche de la récupération physique. La marque dévoile deux panneaux lumineux conçus pour accompagner les sportifs dans leurs routines après l’effort, mais également pour répondre à des besoins de bien-être au quotidien.

La lumière rouge au service de la récupération

La technologie utilisée repose sur la photobiomodulation, qui consiste à exposer certaines zones du corps à des longueurs d’onde spécifiques de lumière rouge et de proche infrarouge.

Cette méthode non invasive est notamment étudiée pour ses effets potentiels sur la récupération musculaire, le confort articulaire et la santé de la peau. Son efficacité dépend toutefois des conditions d’utilisation et des protocoles employés.

Les appareils JOLT proposent trois modes : RED, destiné principalement aux tissus superficiels, NIR, orienté vers les tissus plus profonds, et ALL, qui combine les deux technologies.

Les utilisateurs peuvent ainsi adapter leurs séances à différents objectifs : récupération après une séance sportive, détente musculaire ou routine de bien-être. La marque préconise généralement des sessions de 10 à 15 minutes par zone.

Deux modèles commercialisés à partir de 249 €

Pour son arrivée sur ce segment, JOLT propose deux formats répondant à des usages différents.

Le JOLT RED LIGHT PLUS, commercialisé au prix de lancement de 249 €, dispose de 40 LED et d’une puissance LED maximale annoncée de 200 W. Compact et relativement léger (1,3 kg), il permet de cibler des zones précises comme les bras, les genoux ou les mollets.

Plus imposant, le JOLT RED LIGHT PRO est proposé à 649 €. Équipé de 108 LED pour une puissance LED maximale annoncée de 540 W, il offre une surface d’exposition élargie, adaptée notamment au dos ou aux jambes.

Les deux appareils disposent de réglages permettant de personnaliser l’intensité, la durée et la fréquence des impulsions lumineuses.

Avec cette nouvelle gamme, JOLT poursuit sa stratégie de diversification autour de la récupération sportive, tout en élargissant sa cible aux particuliers souhaitant intégrer ces technologies à leur quotidien.

Le produit JOLT RED LIGHT PLUS a été offert à la rédaction de Sport Buzz Business par la marque JOLT dans le cadre de cette présentation.