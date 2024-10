Jürgen Klopp devient le nouveau directeur du football du groupe RedBull

À partir du 1er janvier 2025, l’ancien coach de Liverpool sera en charge de « superviser le réseau international de clubs de football de l’entreprise ». Il peut quitter ce poste à une condition.

À 57 ans, l’allemand Jürgen Klopp reprend du service. Après 9 années couronnées de succès comme coach de Liverpool, c’est désormais vers un poste plus global que sa carrière continue. En tant que « Global Head of Soccer » du groupe RedBull, regroupant les clubs de Leipzig, Salzbourg et New York, il aidera les différents directeurs sportifs à « faire avancer la philosophie Red Bull ».

Klopp participera également à la formation et au développement des entraîneurs ainsi qu’au recrutement de nouveaux talents. Si son poste sera officiel à la mi-janvier, après avoir pris ses fonctions le 1er janvier, aucune durée de contrat n’est précisé par RedBull.

D’autant plus que le compte Instagram « Project Football », suivi par prêt de 2 millions de personnes, explique qu’une clause permettrait à Jürgen Klopp de quitter son poste en cas d’offre pour être le sélectionneur de l’équipe nationale d’Allemagne.

