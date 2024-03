RedBull sort une cannette collector pour les 20 ans de son écurie de Formule 1

Pour la 20 ans de l’écurie Oracle RedBull Racing, la marque de boisson sort une cannette collector et un jeu dont le gagnant sera invité à l’un des Grand Prix aux États-Unis.

Ce mois-ci, des cannettes Red Bull à l’effigie du triple champion du monde Max Verstappen et de sa monoplace seront vendues en magasin.

Des « Special Edition Can » qui cachent un QR code permettant d’accéder au jeu « Red Bull All Terrain ». Bien que le jeu soit également accessible depuis un site dédié, l’utilisation du QR code donnera aux joueurs un gameplay amélioré.

Disponible sur smartphone et dans un style des années 80, le but « Red Bull All Terrain » est de remporter des courses à travers le monde sur la plage, le désert, la neige ou même en pleine ville. La marque précise que « chaque canette en édition limitée contient un code unique » permettant aux fans « d’augmenter leur score et de gravir les échelons du classement ».

Car le meilleur joueur de ce classement, qui se clôturera le 30 avril, sera invité à vivre un week-end « all inclusive » dans l’écurie RedBull lors d’un des trois Grand Prix des États-Unis 2024. Alors vous êtes plus Miami, Austin ou Las Vegas ?

À lire aussi